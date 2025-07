Netflix și NASA se aliază pentru a aduce lansările de rachete și plimbările spațiale în direct, direct pe platformă

Începând cu vara acestui an, pasionații de explorare spațială vor avea o surpriză plăcută: conținutul live de pe NASA Plus va fi accesibil și pe Netflix. Lansat în noiembrie 2023, serviciul de streaming NASA Plus oferă deja documentare fascinante, lansări de rachete, transmisiuni în direct de la bordul Stației Spațiale Internaționale și chiar plimbări spațiale realizate de astronauți. Cu această colaborare, NASA își propune să-și extindă audiența, aducându-și misiunile și descoperirile mai aproape de publicul larg, profitând de cei peste 700 de milioane de utilizatori ai Netflix la nivel global.

O veste importantă este că acest conținut va fi oferit gratuit abonaților Netflix, fără reclame suplimentare și fără costuri adiționale față de abonamentul standard. Astfel, oricine are deja cont pe platformă va putea urmări în direct momente unice din lumea spațială, fără să plătească nimic în plus.

Ce poți vedea pe NASA Plus via Netflix?

Oferind o gamă variată de transmisiuni, NASA Plus este o fereastră unică către activitatea spațială a agenției americane. Pe lângă lansările spectaculoase de rachete, vei putea urmări și:

Plimbările spațiale (spacewalks) ale astronauților, care oferă imagini impresionante și detalii despre munca în condiții extreme în afara Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Acoperirea misiunilor în timp real , inclusiv comunicările dintre astronauți și centrul de comandă, explicații tehnice și momente esențiale pentru știința spațială.

Vederi uimitoare ale Pământului văzut din spațiu, cu cadre în direct care surprind fenomene meteorologice, schimbări geografice sau simpla frumusețe a planetei noastre.

Această combinație de transmisiuni live și conținut educațional face din NASA Plus o platformă perfectă pentru oricine dorește să înțeleagă mai bine universul și să fie martor al celor mai recente evoluții din domeniul explorării spațiale.

De ce această colaborare este un pas important pentru NASA

Parteneriatul cu Netflix marchează o schimbare semnificativă în strategia de comunicare a NASA. Până acum, NASA Plus era accesibil prin site-ul oficial și aplicațiile dedicate pentru iOS, Android, Apple TV, Roku sau Amazon Fire TV, toate gratuite. Însă accesul pe Netflix va crește semnificativ audiența, plasând transmisii live și documentare într-un mediu pe care milioane de oameni îl folosesc zilnic.

Conform NASA, obiectivul este să facă știința și explorarea spațială mai accesibile și să inspire o audiență globală într-un peisaj media modern, dominat de platformele digitale și streaming. Cu această expunere, NASA speră să stimuleze interesul pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) în rândul tinerilor și nu numai.

Pe lângă avantajul de a putea urmări conținutul gratuit prin Netflix, NASA Plus rămâne disponibil pe toate celelalte canale oficiale, iar fanii agenției pot continua să urmărească transmisiunile și documentarele direct pe site sau prin aplicații.

În concluzie, dacă ești curios să vezi cum arată adevăratele lansări de rachete, să experimentezi senzația unui spacewalk sau pur și simplu să admiri Pământul din spațiu, vara aceasta ai o oportunitate unică: NASA Plus pe Netflix, un nou mod de a explora universul fără să părăsești canapeaua. Fie că ești pasionat de astronomie, inginerie spațială sau doar curios de știință, această colaborare deschide noi orizonturi pentru educație și divertisment în epoca digitală.