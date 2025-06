Mountainhead devine cel mai vizionat film original HBO de la Bad Education încoace. Cum a reușit performanța

Mountainhead, noul film scris și regizat de Jesse Armstrong, creatorul serialului de succes Succession, a înregistrat un debut impresionant pe platforma HBO, atrăgând 1,3 milioane de telespectatori în total, atât pe canalele liniare, cât și prin streaming, conform datelor furnizate de Warner Bros. Discovery.

Această performanță deloc de englijat îl face cel mai vizionat film original HBO lansat după Bad Education (2020), drama cu Hugh Jackman și Allison Janney, scrie publicația Deadline.

HBO știe deja rețeta de succes în ceea ce privește ce film merg

De la lansarea lui Bad Education în aprilie 2020, HBO a lansat mai multe filme originale notabile, printre care comedia pandemică Coastal Elites, drama politică Oslo, prequelul serialului The Sopranos intitulat The Many Saints of Newark și drama The Survivor, semnată de Barry Levinson. Cu toate acestea, niciunul dintre acestea nu a atins audiența generată recent de Mountainhead.

Povestea filmului urmărește grupul excentric de prieteni miliardari, ale căror interacțiuni au loc pe fundalul unei crize internaționale în desfășurare.

Distribuția include nume importante precum Steve Carell în rolul lui Randall, Jason Schwartzman ca Souper (Hugo Van Yalk), Cory Michael Smith în rolul lui Venis și Ramy Youssef ca Jeff.

De la Succession la Mountainhead, cu pași repezi și eficienți

Mountainhead reprezintă un follow-up rapid pentru Jesse Armstrong, după încheierea serialului Succession în urmă cu doi ani, care a atras un record de 2,9 milioane de spectatori pentru ultimul episod. Filmul a fost filmat recent, în Park City, Utah, și marchează debutul lui Armstrong în postura de regizor.

Pe lângă scrierea și regia filmului, Jesse Armstrong ocupă și poziția de producător executiv, alături de Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy, Mark Mylod și Jill Footlick.

Armstrong, câștigător al mai multor premii Emmy, continuă astfel să surprindă prin satira sa inteligentă asupra lumii bogătașilor și a puterii.

Succesul lui Mountainhead confirmă interesul publicului pentru povești care explorează dincolo de aparențe, cu personaje complexe și situații tensionate, dar prezentate într-o manieră ironic-satirică caracteristică creatorului britanic.

Rămâne de văzut cum va evolua filmul pe termen lung, însă începutul promite, fără dar și poate, să îl înscrie printre titlurile importante din portofoliul HBO.