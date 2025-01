Motivul pentru care o britanică s-a mutat în România acum 21 de ani. Ce a cucerit-o definitiv la țara noastră

O femeie din Marea Britanie s-a mutat în România în urmă cu nu mai puțin de 21 de ani, iar acum a spus care a fost adevăratul motiv pentru care a făcut acest pas foarte important din viața ei.

Motivul pentru care o britanică s-a mutat în România acum 21 de ani

Un clip postat pe rețeaua socială TikTok i-a lăsat cu gura căscată pe români, dar mai ales pe britanici. O femeie din Marea Britanie și-a spus povestea începută în urmă cu mai bine de 21 de ani în România. Deși a călătorit în nu mai puțin de 30 de țări, Delia Burnham, s-a stabilit în țara noastră, iar motivele sunt unele foarte întemeiate.

„Sunt întrebată de ce am ales România, după ce am călătorit în zeci de țări, cred că peste treizeci în total. Uneori nici nu știu ce să răspund decât că acolo m-am simțit cel mai acasă, sincer. În România m-am simțit acasă din prima și de fiecare dată când plecam și mă întorceam, parcă respiram mai bine când mă întorceam. Am observat acest lucru chiar când coboram din avion sau veneam înapoi peste granițe cu mașina. Poate că pare greu de crezut, dar așa este pentru mine. E ceva care poate nu are logică, dar acolo mă simt cel mai bine. Cumva, este casa mea”, a povestit Delia.

”Aici râd liber”

Delia Burnham a recunoscut că pentru ea totul a decurs ușor în România, deoarece oamenii sunt „prietenoși” și „călduroși”. În plus, de câte ori are nevoie de ajutor, îl primește negreșit. A povestit chiar că a avut ceva probleme în Spania, unde nu găsea un mijloc de transport și, culmea, cei care au ajutat-o au fost tot românii.

„În România, totul pentru mine a curs ușor. Dacă ai o problemă, te ajută cineva să o rezolvi. Dacă ai nevoie de ceva, găsești o soluție sau te ajută cineva. Oamenii sunt prietenoși, călduroși și mulți români sunt așa nu doar cu străinii, ci și între ei. Am văzut multe lucruri în 21 de ani în România. Nu cred că vă valorizați sau vă apreciați suficient. Cred că ar fi cazul să vă iubiți și să vă apreciați foarte mult”, a mai explicat Delia Burnham pe TikTok.

În încheiere, Delia spune că se simte fericită la noi în țară, deoarece românii sunt un popor vesel, plini de viață. „Veselia și bancurile sunt iubite în România. Aici râd liber, mie mi se potrivește, este pe sufletul meu. Râd în hohote, copilul meu se simte foare bine. Este un lucru special și trebuie să vă mîndriți cu lucrul acesta”, a mai spus femeia.