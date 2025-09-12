Moștenirea copiilor minori: cine administrează averea până la majorat

Când un copil minor moștenește bunuri sau drepturi, apare o întrebare importantă pentru părinți și familie: cine și în ce condiții administrează acea moștenire până când copilul devine major?

Legislația actualizată în România pune accentul pe protejarea interesului minorului și reglementează situațiile în care intervine un tutore sau un curator special. Mai jos, prezentăm informații verificate, extrase din Codul Civil și surse de specialitate, referitoare la proceduri, atribuții și condiții legale aplicabile în 2025.

Tutela și tutorele – cine este și ce atribuții are

Conform Codului Civil în vigoare, tutela este regimul legal de ocrotire care se instituie în mai multe situații: atunci când ambii părinți ai minorului sunt decedați, au drepturile părintești suspendate sau decăzute, sunt declarați morți, dispăruți sau necunoscuți.

Tutorele poate fi o persoană fizică desemnată de părinți prin act valabil, soțul și soția împreună – dacă nu există incompatibilități – sau cineva numit de instanța de tutelă în lipsa unei desemnări prealabile.

Îndatoririle tutorelui includ și administrarea bunurilor minorului cu bună-credință. „Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credință bunurile minorului” conform art. 142 din Codul Civil.

Curator special – când tutorele nu este suficient

Codul Civil prevede situații în care interesele minorului nu se pot suprapune cu cele ale tutorelui, existând riscul unui conflict de interese. În asemenea cazuri, instanța de tutelă are obligația să numească un curator special.

Un alt caz este atunci când tutorele este împiedicat – de boală, incapacitate, alte motive temeinice – să îndeplinească un act esențial pentru minor. În astfel de situații, instanța poate interveni și desemna curator special pentru acel act.

Ce acte poate face tutorele și ce acte necesită autorizare

Administrarea averii minorului de către tutore include acte de conservare, de administrare curentă – cum ar fi închirierea unor bunuri, plata unor cheltuieli de întreținere sau reparații ordinare – fără a modifica substanțial caracterul patrimoniului.

Actele de dispoziție – cum ar fi vânzarea bunurilor, ipotecarea, înstrăinarea, sau acte care implică renunțarea la drepturi patrimoniale – necesită în general autorizarea instanței de tutelă și, în unele cazuri, avizul consiliului de familie.

Inventar, supraveghere și control

După numirea tutorelui, trebuie întocmit un inventar al bunurilor minorului, cu participarea tutorelui și a membrilor consiliului de familie, dacă există. Inventarul se supune aprobării instanței de tutelă.

Instanța de tutelă supraveghează activitatea tutorelui, iar consiliul de familie are un rol consultativ în anumite decizii, mai ales cele care depășesc administrarea curentă.

Acceptarea moștenirii și opțiunea succesorală

Minorul are drept de opțiune succesorală – trebuie să accepte sau să renunțe la moștenire. Acceptarea moștenirii poate fi expresă sau tacită, dar renunțarea doar expresă.

Dacă moștenirea este acceptată, minorul răspunde pentru datoriile succesorale doar cu bunurile ce îi revin, nu cu bunuri proprii.

Cine administrează averea minorilor până la majorat

Dacă părinții sunt în viață și au drepturile părintești, în general aceștia au rol de reprezentare/administrare.

Dacă părinții nu pot sau nu există, tutela se instituie – tutorele desemnat de părinți sau numit de instanță.

În situații de conflict de interese sau incapacitate a tutorelui, se numește curator special pentru actele necesare.

Actele curente pot fi făcute fără autorizare specială, dar actele de dispoziție patrimonială necesită verificări, avize și autorizări de la instanța de tutelă.

Inventarul și controlul activității tutorelui sunt cerute de lege pentru protejarea patrimoniului minorului.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.