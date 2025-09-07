Monica Tatoiu, aproape de divorț după 40 de ani de căsnicie. Ce s-a întâmplat între ea și soțul ei, imediat după o vacanță: „La mine nu țipă nimeni”

Monica Tatoiu a surprins publicul cu declarațiile ei recente despre viața personală. După 40 de ani de căsnicie cu Victor Tatoiu, vedeta a dezvăluit că a fost foarte aproape de divorț. Totul s-a întâmplat imediat după ce cei doi s-au întors dintr-o vacanță, când tensiunile au ieșit la suprafață. Monica a povestit că motivele care au dus la ceartă sunt legate atât de relația lor, cât și de discuții pe teme externe, cum ar fi conflictele internaționale. Această mărturisire vine ca o surpriză pentru fanii care îi cunosc imaginea de cuplu unit și stabil.

Momentul în care a vrut să divorțeze

Monica Tatoiu a confirmat că a existat un moment tensionat între ea și soțul ei, Victor, care a dus la ideea divorțului. În emisiunea „Xtra Night Show”, vedeta a explicat că tensiunile au apărut după întoarcerea din vacanță. Victor ar fi ridicat tonul la ea, lucru care a scos-o din sărite.

„Am vrut să divorțăm. Când ne-am întors și am găsit casa… eu i-am spus (n.r. că vrea să divorțeze) pentru că țipa la mine. La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip!”, a declarat Monica Tatoiu.

Aceasta a fost prima oară când vedeta a vorbit deschis despre astfel de tensiuni în relația lor, dezvăluind că, deși relația lor este puternică, certurile fac parte din viața unui cuplu care a stat împreună atât de mult timp.

Certurile care apar după 40 de ani de căsnicie

Monica și Victor Tatoiu formează un cuplu de peste patru decenii, iar relația lor a trecut prin multe momente dificile. Vedeta a explicat că, în ciuda iubirii puternice, apar certuri legate de diverse subiecte, inclusiv teme politice sau evenimente internaționale.

„Am făcut 41 de ani de când suntem împreună. (…) E mișto că după 40 de ani de căsnicie te cerți, acum ne certăm pe războiul din Ucraina, Gaza. Certurile după doi ani se rezolvă în dormitor, astea pe politică nu se rezolvă decât la tribunal. (…) Eu nu mă plictisesc cu Tatoiu”, a povestit Monica Tatoiu, pentru Xtra Night Show.

O iubire de durată, chiar și cu tensiuni

Monica Tatoiu a subliniat că nu și-ar putea imagina viața fără Victor. Cei doi continuă să fie alături unul de celălalt, chiar dacă apar momente tensionate. Vedeta a explicat că iubirea lor nu a dispărut, ci că aceste conflicte fac parte din dinamica unei relații lungi.

Publicul a reacționat surprins la mărturisirile Monicăi, deoarece imaginea cuplului lor a fost întotdeauna una de stabilitate și armonie. Acum, vedeta a arătat că și cei care par a avea relații perfecte au momente dificile și certuri.

Soții Tatoiu dorm separat

Un aspect mai puțin cunoscut al relației lor este că Monica și Victor Tatoiu nu mai dorm în același pat de ani buni.