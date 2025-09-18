Moneda românească din anii ’60 pe care se cer acum mii de lei. De ce a ajuns să fie considerată specială?

Colecționarii români și nu numai sunt mereu în căutarea pieselor numismatice rare, iar internetul facilitează tranzacțiile rapide între vânzători și cumpărători. Unele monede vechi pot atinge prețuri impresionante, în funcție de vechime, stare de păstrare și detalii speciale de design. În această categorie se încadrează și o monedă de 1 leu din 1966, care atrage atenția prin valoarea pe care un utilizator a cerut-o recent pe platforma OLX.

Caracteristicile monedei de 1 leu din 1966

Moneda este confecționată din oțel placat cu nichel și are următoarele caracteristici tehnice: diametru de 24 mm, grosime de 1,55 mm și greutate de 5,06 grame.

Designerul monedei este Haralamb Ionescu, iar elementele de pe avers includ stema Republicii Socialiste România, inscripția ”REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA” și anul emisiunii, ”1966”.

Partea reversă a monedei prezintă un soare care răsare, un tractor pe un câmp și cinci sonde de petrol în partea stângă. Valoarea nominală de ”1 LEU” este afișată clar.

Moneda nu a fost curățată sau cosmetizată, iar fotografiile din anunțul OLX sunt reale, conform descrierii utilizatorului: ”PREȚUL NU ESTE NEGOCIABIL! Vând o monedă metalică de 1 leu din anul 1966. Moneda nu este curățată și cosmetizată cu nici o soluție, pozele sunt reale.”

În septembrie 2025, prețul cerut pentru această piesă numismatică este de 15.000 de lei, reflectând interesul colecționarilor pentru monedele vechi și bine păstrate.

De ce monedele vechi românești au valoare

Românii sunt interesați de monedele vechi nu doar ca obiecte de colecție, ci și ca investiții. Exemplele internaționale arată că unele erori de fabricație sau caracteristici rare pot crește dramatic valoarea unei monede.

În România, monedele istorice precum ”polul lui Carol I” se vând cu sute de mii de euro, datorită rarității și materialului prețios – aur 90% în cazul piesei din 1868.

Monedele românești emise în perioada comunistă pot fi la fel de valoroase, mai ales dacă sunt bine păstrate și au detalii distincte. Aspecte precum starea nealterată, lipsa curățării chimice și designul unic al piesei fac ca anumite monede să fie extrem de apreciate de colecționari.

Piața online și importanța stării monedei

Internetul joacă un rol esențial în tranzacțiile cu monede vechi. Platforme precum OLX, forumurile de specialitate și grupurile de socializare facilitează contactul direct între vânzători și cumpărători.

Prețul final depinde de mai mulți factori: raritatea monedei, starea acesteia, cererea și ofertele similare de pe piață. În cazul monedei de 1 leu din 1966, cererea ridicată și detaliile speciale au determinat stabilirea unui preț de 15.000 de lei, demonstrând interesul crescut pentru obiectele numismatice românești.