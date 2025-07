Mihai Leu, mesaj de dincolo de moarte. „Testamentul” emoționant lăsat românilor de marele campion: „Viaţa a fost pentru mine o luptă frumoasă. Trăiţi cu curaj, cu pasiune şi cu inimă”

Marele sportiv Mihai Leu, campion mondial la box și campion național la raliuri, a lăsat un mesaj tulburător adresat românilor și celor dragi, un adevărat testament al unui luptător care a inspirat generații. Cuvintele sale, scrise înainte de a pleca dintre noi, au fost făcute publice după dispariția sa și au emoționat o țară întreagă.

Mesajul de dincolo de moarte al lui Mihai Leu

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că drumul meu pe acest pământ s-a încheiat. Dar ceea ce a rămas în urmă e mult mai puternic decât orice absență: e dragostea, recunoștința și legătura profundă pe care am avut-o cu voi. Vă mulțumesc. Din suflet”, a transmis Mihai Leu în scrisoarea sa.

Marele campion și-a exprimat recunoștința față de familia sa, față de prieteni, de fanii care i-au fost alături și de toți cei care l-au sprijinit în cele două mari pasiuni care i-au definit viața: boxul și automobilismul.

”Am trăit cu inima plină pentru voi”

”Familia mea, Anna, iubirea mea, și fiul nostru, Marco, mi-au fost sprijinul, echilibrul, puterea. Tot ce am fost mai bun s-a datorat lor. Am trăit cu inima plină pentru voi și plec cu ea la fel de plină”, a spus Mihai Leu.

Campionul și-a continuat mesajul plin de recunoștință pentru celelalte ”familii” ale sale, din lumea sportului. „Am avut parte de două familii sportive adevărate, care m-au făcut să simt, în fiecare clipă, că nu lupt și nu conduc niciodată singur”, a subliniat Leu, evocând cu emoție colegii din ring și pe cei din motorsport.

Mihai Leu a avut un gând special și pentru orașul său natal, Hunedoara: „Chiar și înainte să plec din această lume, am simțit nevoia să mă întorc. Măcar pentru o zi. Pentru că acolo mi-am lăsat rădăcinile, sufletul și dragostea. Vă mulțumesc, oameni dragi din Hunedoara, pentru tot.”

”Dacă ați căzut în șanț, uitați-vă la stele”

Cu o profundă recunoștință, sportivul i-a menționat pe medicii care i-au prelungit viața: „Profesorului Irinel Popescu și doctoriței Adina Croitoru, doi oameni care au fost, pentru mine, mâna lui Dumnezeu. Ce au făcut în ultimii 11 ani a fost un miracol medical, dar mai ales un miracol uman.”

Mesajul său se încheie cu un îndemn plin de speranță și curaj, care poate rămâne un motto pentru oricine:

„Viața a fost pentru mine o luptă frumoasă. Am avut parte de victorii, de căderi, de reveniri. Am fost sportiv, dar mai ales am fost om. Și am avut norocul de a fi înconjurat de voi, cei care mi-ați dat sens, care m-ați ridicat, care m-ați iubit, chiar dacă poate, uneori, am greșit.

Vă las un gând: trăiți cu curaj, cu pasiune și cu inimă. Pentru că tot ce contează, la final, e cât ai iubit și cât ai fost iubit. Și, nu uitați, dacă ați căzut în șanț, uitați-vă la stele. Așa apare speranța. Vă îmbrățișez cu recunoștință, oriunde v-ați afla. Mihai”, își încheie mesajul marele campion al României.