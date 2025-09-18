Ultima ora
18 sept. 2025 | 21:50
de Badea Violeta

Melania Trump a gafat din nou, într-o ținută de piele cafenie, la întâlnirea cu Regina Camilla. Internauții au comparat-o cu o canapea

ȘTIRI EXTERNE
Melania Trump a gafat din nou, într-o ținută de piele cafenie, la întâlnirea cu Regina Camilla. Internauții au comparat-o cu o canapea
3imagini
Melania Trump si Regina Camilla. Sursa foto: Profimedia

După ce a impresionat fanii cu rochia ei galbenă, fără umeri, la banchetul de stat de aseară, Melania Trump a atras din nou atenția cu alegerea vestimentară de astăzi. La întâlnirea de dimineață cu Regina Camilla, prima doamnă a SUA a optat pentru o ținută din piele maro, care a stârnit reacții amestecate pe rețelele sociale.

Ținuta Melaniei Trump: sacou ascuțit și fustă creion

Înainte de a pleca de la Castelul Windsor spre Chequers, Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, a fost fotografiată alături de regină într-o combinație de sacou croit ascuțit și fustă creion, ambele din piele maro.

Ținuta a fost completată cu tocuri nud cu vârful ascuțit, care se potriveau formalității evenimentului regal. Pe X, însă, fanii nu s-au abținut de la comentarii: un utilizator a întrebat simplu: ”Ce poartă Melania?”, în timp ce altul a glumit: ”Bravo din partea Melaniei să poarte un designer britanic cunoscut, DFS!”, comparând ținuta cu o canapea din piele.

Unii internauți au apreciat aspectul mai degrabă pentru un editorial de modă decât pentru sălile istorice ale Castelului Windsor, considerând că interioarele bogate și atmosfera ceremonială cereau o abordare mai clasică.

Alții au criticat alegerea: ”Știe Melania unde este? Nu mi-a plăcut ținuta”, în timp ce fanii mai devotați au lăudat combinația: ”Orice ar purta Melania, îi stă bine, iar mie îmi place combinația dintre fustă și jachetă.”

Ce a purtat Regina Camilla

Prin contrast, Regina Camilla a oferit o lecție de eleganță discretă. Ea a purtat o rochie albă din crep, creată de Fiona Clare, unul dintre cei mai de încredere designeri ai săi, cu detalii subțiri bleumarin menite să alunge silueta.

Soția regelui Charles și-a completat ținuta cu un colier cu trei șiraguri de perle și un pandantiv din argint, adăugând o pată de culoare și simbolism tradițional paletei altfel minimaliste.

Reacții pe rețelele sociale: de la glume la aprecieri

Reacțiile de pe platformele sociale au fost rapide și variate. Ținuta soției lui Donald Trump din piele maro a stârnit comparații amuzante cu obiecte de mobilier, dar a fost și apreciată de fani pentru îndrăzneala alegerii vestimentare.

Alegerea Melaniei a demonstrat că actuala primă doamnă a SUA continuă să influențeze moda, chiar dacă stilul său se confruntă uneori cu critici și glume.

În același timp, contrastul cu ținuta reginei Camilla a evidențiat diferențele dintre moda contemporană și tradiția regală, creând un spectacol vizual plin de eleganță și controverse.

