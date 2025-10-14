Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 14:49
de Badea Violeta

Lifturi în blocurile cu 3 şi 4 etaje din România. Conform proiectului, locatarii nu ar trebui să plătească pentru sistem

Social
Schimbare majora: s-ar putea monta lifturi si in blocurile mici

Un proiect relansat de senatorul PSD Robert Cazanciuc propune montarea de lifturi în blocurile mici din România, pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice care locuiesc la etajele superioare. Inițiativa, numită ”Lift pentru viață”, ar urma să fie finanțată din fonduri naționale și europene, fără ca locatarii să suporte costurile de instalare.

De ce este nevoie de un program național pentru montarea lifturilor

De Ziua Persoanelor Vârstnice, senatorul PSD Robert Cazanciuc a readus în discuție ideea unui program național dedicat modernizării blocurilor de trei și patru etaje, construite în perioada comunistă.

Politicianul spune că inițiativa are un scop profund social – acela de a reda mobilitatea și demnitatea milioanelor de români vârstnici care locuiesc la etaje superioare, fără posibilitatea de a ieși zilnic din casă.

”În România de azi trăiesc peste 4 milioane de oameni în blocuri construite cu zeci de ani în urmă, mulți dintre ei trecuți de prima tinerețe și izolați la ultimele etaje, pentru că urcatul sau coborâtul scărilor a devenit un calvar.

După o viață muncită, cred că putem să le oferim părinților și bunicilor noștri o bătrânețe trăită cu demnitate”, a declarat Cazanciuc, potrivit România TV.

Senatorul a propus pentru prima dată acest proiect în urmă cu doi ani, însă discuțiile nu s-au concretizat la nivel guvernamental. De data aceasta, mai mulți primari și-au exprimat sprijinul pentru inițiativă, anunțând intenția de a derula proiecte-pilot locale.

Cine va plăti pentru instalarea lifturilor

Proiectul ”Lift pentru viață” ar urma să fie finanțat integral din fonduri publice. Cazanciuc susține că este posibilă atragerea de bani europeni pentru implementare, ceea ce ar permite ca montarea lifturilor să nu implice costuri pentru locatari. Mai mult, inițiativa ar putea genera mii de locuri de muncă în construcții, proiectare și mentenanță.

”Probabil am făcut ceva greșit de nu am reușit să conving la nivel național. Dar mă bucur că există primari care înțeleg cât de important este pentru oameni să nu mai fie prizonieri în propriile apartamente. Timpul nu mai are răbdare!”, a subliniat senatorul, făcând apel la cetățeni să sprijine proiectul prin propuneri și implicare civică.

Ce drepturi și obligații au locatarii după instalarea liftului

Legea 196/2018 reglementează modul de plată al cheltuielilor privind funcționarea lifturilor. În mod normal, locatarii de la parter pot fi scutiți de plata costurilor aferente energiei electrice sau mentenanței, dacă asociația de proprietari decide acest lucru prin vot majoritar.

Întreținerea liftului rămâne însă o responsabilitate comună, chiar și pentru cei care nu îl utilizează frecvent. Ascensorul este considerat bun comun al imobilului, iar eventualele daune provocate intenționat trebuie acoperite de persoana responsabilă.

În cazul blocurilor noi, legislația actualizată prevede, de asemenea, obligativitatea instalării de sisteme antiincendiu – detectoare de fum, hidranți și alarme integrate – pentru siguranța locatarilor.

Proiectul ”Lift pentru viață” se dorește a fi o inițiativă de suflet, menită să aducă o schimbare concretă în viețile celor care, după o viață de muncă, își doresc doar să poată coborî din nou din apartamente fără durere și efort.

