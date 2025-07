Județul din România cu cele mai mari salarii în prima jumătate din 2025. Ce profesii domină clasamentul în acest an

Un nou studiu realizat de o cunoscută companie de recrutare scoate la iveală care au fost județele și domeniile de activitate cu cele mai mari salarii înregistrate în România în primele șase luni ale anului.

Unde sunt cele mai mari salarii în România

Analiza, bazată pe peste 130.000 de anunțuri de angajare publicate în perioada ianuarie–iunie 2025, arată că o treime dintre acestea au inclus și informații despre salariu. Cele mai bine plătite domenii, potrivit studiului, sunt IT-ul, ingineria, sectorul petrol și gaze, precum și construcțiile – industrii care au tras în sus media salariilor nete la nivel național.

Pe harta geografică a salariilor, Bucureștiul și județele din vestul țării își păstrează supremația. Capitala, alături de județe precum Timiș, Cluj și Arad, continuă să ofere cele mai atractive pachete salariale pentru angajați, datorită concentrației mari de companii din industrii performante.

Raportul oferă o imagine clară a pieței muncii din România, evidențiind discrepanțele salariale între regiuni și direcțiile în care se mișcă cele mai competitive sectoare economice.

Capitala rămâne lider incontestabil în clasamentul salariilor din România, potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al platformei eJobs. Bucureștenii au înregistrat în prima jumătate a anului un venit mediu net lunar de 5.665 de lei.

Pe locul al doilea în top se află județul Cluj, unde media salarială ajunge la 5.000 de lei. Același nivel de câștiguri a fost raportat și în județele Timiș și Sibiu, acestea fiind singurele zone din țară, alături de Capitală, unde salariul mediu net a depășit sau a egalat pragul de 5.000 de lei.

Angajații din Iași, Brașov și Constanța au înregistrat salarii medii de aproximativ 4.700 de lei pe lună. În județele Argeș, Prahova și Dolj, media s-a situat la 4.500 de lei. Alte zone în care veniturile lunare au depășit pragul de 4.000 de lei sunt Bihor, Arad, Galați, Alba, Olt și Tulcea.

Cele mai mici salarii din țară

La polul opus, cele mai mici salarii nete s-au înregistrat în județele Mehedinți, Giurgiu și Teleorman, unde media lunară este de doar 3.800 de lei. În Caraș-Severin și Maramureș, angajații au câștigat în medie 3.900 de lei pe lună. În aceste județe, cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în domenii precum retail, servicii, turism și industria alimentară.

„Evident că aceste medii sunt corelate în primul rând cu nivelul investițiilor din aceste zone, dar și cu profilul angajatorilor prezenți în județele respective. Cu alte cuvinte, cu cât sunt mai multe companii care au un număr mai mare de poziții de specialiști sau pentru candidați cu studii superioare, cu atât media salarială din județul respectiv va fi mai mare. În județele unde majoritatea job-urilor vizează candidați din segmentul entry-level sau fără studii superioare, nivelul salarial va fi mai scăzut”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

În majoritatea județelor din România, discrepanța dintre așteptările salariale ale candidaților și veniturile reale este semnificativă. Potrivit datelor Salario, în medie, românii își doresc salarii cu aproximativ 30% mai mari decât cele pe care le încasează efectiv.

În București, de exemplu, candidații își doresc un salariu mediu de 7.500 de lei, în timp ce media netă reală este de 5.665 de lei — o diferență de 32%.

Cele mai mari decalaje între așteptări și realitate sunt înregistrate în județele Brăila (6.000 de lei așteptări vs. 4.000 de lei salariu real – diferență de 50%), Harghita (5.850 lei vs. 4.000 lei), Vrancea (5.800 lei vs. 4.000 lei) și Hunedoara (6.000 lei vs. 4.200 lei).

Chiar și în județe cu salarii peste medie, precum Cluj sau Timiș, candidații speră la venituri cu 40% mai mari — 7.000 de lei față de media reală de 5.000 de lei.

Pe de altă parte, sunt și județe unde diferențele sunt mai mici. În Argeș, de exemplu, salariile reale (4.500 lei) sunt cu doar 25% sub nivelul așteptat (5.625 lei). În Bacău și Suceava, decalajul este de circa 1.000 de lei — de la 4.000 la 5.000. Iar în Constanța și Brașov, diferența este de aproximativ 28%: 4.700 lei salariu mediu vs. 6.000 lei așteptări.