James Gunn dezvăluie momentul cheie din filmul „Superman”, înainte de lansarea la cinema: totul a pornit de la Krypto

Înainte să regizeze Superman, James Gunn s-a confruntat cu o dilemă creativă esențială: cum să abordeze o poveste atât de cunoscută fără să cadă în repetiție? Regizorul, cunoscut pentru umorul său excentric și afinitatea pentru personaje neobișnuite, a dezvăluit recent că inspirația i-a venit dintr-un loc neașteptat, de la propriul câine.

Într-un interviu pentru io9, Gunn a explicat cum ideea de a-l introduce pe Krypto, câinele cu superputeri al lui Superman, i-a oferit „momentul beculețului”. „Mi-a fost greu să-mi dau seama din ce unghi să pornesc povestea. Dar odată ce am avut ideea cu Krypto, totul s-a legat pentru mine. A fost partea distractivă, pentru că nu prea am văzut așa ceva într-un film cu Superman până acum”, a declarat el, potrivit Gizmodo.

Krypto este un personaj clasic din benzile desenate DC, prezent de peste 70 de ani, dar rar exploatat în filmele live-action.

Pentru Gunn, câinele nu este doar un companion amuzant, ci și o poartă spre o versiune mai bogată și mai fantastică a universului Superman.

Un Superman ieșit din tiparele pe care deja le știi

James Gunn, acum la conducerea DC Studios, vrea să aducă o schimbare majoră în felul în care publicul percepe omul de oțel.

„Suntem obișnuiți să vedem cum nava spațială se prăbușește și cum îl adoptă familia Kent, dar am tot văzut acel început. Am văzut și ce se întâmplă după ce se căsătorește. Eu am vrut o altă etapă din viața lui,” a explicat regizorul.

Scopul lui Gunn este să redea magia pe care o simțea în copilărie citind revistele DC. El promite un univers populat nu doar de eroi și ferme din Kansas, ci și de câini zburători, roboți uriași, monștri, magie și tot ce definește partea fantezistă a lumii DC. „Vreau să aduc acel univers magic pe ecran”, a mai spus el.

De la ratonul vorbitor la câinele zburător

Este un tipar recognoscibil pentru Gunn: la fel ca în Guardians of the Galaxy, unde ideea de a anima un raton l-a convins să accepte proiectul, și aici elementul declanșator a fost un animal cu personalitate. Gunn este cunoscut pentru dragostea față de animale, reflectată frecvent și în postările sale din rețelele sociale.

Filmul Superman, care va avea premiera pe 11 iulie, pare că se va distanța de interpretările clasice și va oferi o viziune jucăușă și vibrantă a eroului legendar.

Dacă fanii DC erau curioși cum va arăta prima versiune a lui Superman sub conducerea creativă a lui Gunn, acum au un indiciu: va fi una în care magia copilăriei și fantezia pură nu sunt deloc lăsate deoparte.