Invenția care transformă apa de ploaie în electricitate. Cercetătorii au creat un sistem ce aprinde becul din simple picături

Inovatie surprinzatoare vine din Asia, acolo unde cercetatorii de la Universitatea Nationala din Singapore au reusit sa transforme un fenomen banal, precum curgerea apei, intr-o sursa viabila de electricitate. Studiul lor, publicat in revista „ACS Central Science„, demonstreaza ca ploaia poate deveni, la propriu, o sursa de energie regenerabila, printr-un mecanism simplu si ingenios, scrie puvlicația Lemonde.

Un flux de apa fragmentat, nu continuu

In loc sa foloseasca turbine uriase sau sisteme de presiune cu pompe electrice, cercetatorii au optat pentru un design minimalist. Dispozitivul lor foloseste tuburi foarte subtiri, de doar 2 milimetri in diametru, prin care apa se scurge gravitational, fara interventie mecanica. Insa cheia reusitei sta in modul in care curge aceasta apa: nu in flux continuu, ci in „pachete” sau „picaturi” separate de bule de aer.

Aceasta curgere intermitenta, denumita „flux in piston”, creeaza prin frecarea apei cu peretii conductori ai tubului o separare de sarcini electrice. Ionii negativi sunt atrasi de perete, lasand picatura de apa cu o sarcina pozitiva. Diferenta de polaritate dintre capetele tubului este suficienta pentru a genera curent electric.

Ploaia, noua sursa de iluminat

Experimentul cercetatorilor a aratat ca un tub lung de 32 de centimetri, in care ploaia curge in mod intermitent, poate genera suficienta energie pentru a aprinde mai multe becuri LED in mod constant. Dispozitivul a convertit in electricitate peste 10% din energia potentiala a apei care cade prin tub, o eficienta de cinci ori mai mare decat a unui sistem cu flux continuu.

Un alt avantaj al sistemului este faptul ca nu necesita niciun tip de sursa externa de energie pentru a functiona. In plus, constructia sa simpla si costurile reduse il fac ideal pentru zonele in curs de dezvoltare sau pentru locatii izolate, unde alimentarea cu energie este dificila sau inexistenta.

O solutie viabila pentru viitorul energiei verzi

Desi sistemul se afla inca in faza experimentala, descoperirea deschide perspective importante pentru productia de micro-energie regenerabila. Cercetatorii sugereaza ca astfel de tuburi ar putea fi integrate in sistemele de colectare a apei de ploaie de pe acoperisuri, in jgheaburi sau in sisteme urbane de drenaj.

Tehnologia ar putea fi deosebit de utila in regiunile tropicale, unde ploile sunt frecvente si abundente. Cu timpul, se poate imagina chiar dezvoltarea unor panouri verticale pe cladiri care sa capteze energia fiecarei ploi – o forma de hidroelectricitate urbana, silentioasa si durabila.

„Am gasit o modalitate simpla si eficienta de a transforma picaturile de ploaie in energie folosind doar gravitatia si proprietatile naturale ale apei”, declara echipa de la Universitatea Nationala din Singapore. „Aceasta este o dovada ca inovatia nu presupune mereu solutii complexe sau costisitoare.”

Intr-o lume in care criza climatica cere solutii rapide si accesibile, inventia din Singapore ar putea deveni un punct de cotitura in modul in care ne raportam la energia regenerabila si la resursele aparent banale din jurul nostru.