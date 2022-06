Ştefania Mărăcineanu, românca de geniu care a inventat ploaia artificială. Francezii Curie i-au „furat” premiul Nobel

Ștefania Mărăcineanu a fost femeia care a reușit să producă ecou în lumea științei din timpul perioadei interbelice. Invențiile sale au adus-o aproape de Premiul Nobel. Află întreaga poveste a omului de știință.

Anul 1935 a fost anul în care soții Joliot-Curie câștigau Premiul Novel pentru descoperirea radioactivității artificiale. Și la acea vreme era cel mai înalt premiu la nivel mondial pentru fizică și chimie, dar puțini știu că la mijloc a stat o nedreptate.

Radioactivitatea artificială era inventată deja de un deceniu, iar cea care a descoperit acest lucru era românca Ștefania Mărăcineaunu. Aceasta era considerată un adevărat fenomen în lumea științifică, mai ales pe continetul nostru, reușind să obțină numeroase distincții în fizică și chimie.

Cu toate că mai multe medii științifice din Europa au abordat-o pe Ștefania Mărăcineanu, aceasta a preferat să studieze în România unde a pus bazele radioactivității. Una dintre invențiile sale este ploaia artificială, însă meritele pentru aceasta nu i-au fost recunoscute.

Ștefania Mărăcineanu a fost profesoară de fizică și chimie la Școala de Fete din București și a reușit în anul 1922 să obțină o bursă de studiu în Paris. Pentru calificativele sale mari, a reușit să fie acceptată la laboratoarele Marie Curie unde a putut lucra alături de cercetători recunoscuți.

În anul 1924 obținea doctoratul în fizică, iar contribuțiile sale în lumea științei au fost apreciate de către Marie Curie. Cea mai importantă descoperire a acesteia a fost radioactivitatea artificială care reprezintă fenomenul fizic prin care nucleul unui atom instabil sau radioizotop poate fi transformat artificial pentru a degaja energie sub formă de radiații.

Cercetările acesteia s-au bazat pe cele două elemente descoperite de către Marie Curie: poloniu și radiu. Cu toate acestea, Ștefania a fost cea care a descoperit producerea artificială a radioactivității.

”Mărăcineanu a descoperit faptul că înjumătăţirea poloniului părea să depindă de tipul metalului pe care elementul chimic radioactiv era depozitat. Ea a considerat că razele-alfa ale poloniului au transformat parţial anumiţi atomi de metal în izotopi radioactivi”, se arată în lucrarea ”A devotion to their science: Pioneer women of radioactivity”, scrisă de Marlene Rayner Canham şi Geoffrey Rayner Canham.