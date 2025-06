Incendiu uriaș în Dubai: un zgârie-nori a ars ca o torță. Mii de oameni, evacuați de urgență

Un incendiu puternic a cuprins un turn rezidențial de 67 de etaje din zona Dubai Marina, vineri noaptea, 14 iunie. Intervenția promptă a pompierilor a permis evacuarea a peste 3.800 de persoane fără victime. Flăcările au fost stinse după aproximativ șase ore de luptă cu focul.

Panica s-a instalat vineri târziu în Dubai Marina, unde un incendiu de proporții a izbucnit într-o clădire rezidențială cu 67 de etaje. În doar câteva minute, focul s-a extins pe mai multe niveluri ale turnului, transformând imobilul într-o torță vizibilă de la mare distanță.

Potrivit autorităților, focul a fost raportat inițial în jurul orei 20:00, iar echipele de intervenție ale Apărării Civile din Dubai au ajuns rapid la fața locului.

După o luptă continuă care a durat aproximativ șase ore, pompierii au reușit să stingă complet flăcările în primele ore ale dimineții. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Într-o serie de actualizări oferite de Dubai Media Office pe platforma X (fostul Twitter), autoritățile au anunțat că toți cei 3.820 de locatari ai turnului, din cele 764 de apartamente, au fost evacuați în siguranță.

Datorită măsurilor eficiente de izolare, nicio clădire din jur nu a fost afectată.

Specialized teams successfully evacuated all residents from the 67-storey building, prioritizing their health and safety throughout the operation. Efforts continue to fully contain the fire. pic.twitter.com/7q0O0FU38G

