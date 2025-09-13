Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Sute de persoane au fost evacuate

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 09:58
de Diana Dumitrache

Un incendiu a izbucnit la Penitenciarul Găeşti (Foto: Profimedia)

Sâmbătă dimineaţă, un incendiu a izbucnit la Penitenciarul Găeşti, focul manifestându-se pe tubulatura de ventilaţie a unei camere. Întreaga clădire a fost rapid inundată de fum, ceea ce a impus evacuarea a circa 200 de persoane.

Incendiu la penitenciar

„În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD”, a transmis ISU Dâmboviţa.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii. Din cauza degajărilor de fum, întreaga clădire a fost afectată.

Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane, iar incendiul a fost lichidat. Pompierii acţionează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative. Potrivit autorităţilor, până în prezent nu au fost identificate victime.

