Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Sute de persoane au fost evacuate

Sâmbătă dimineaţă, un incendiu a izbucnit la Penitenciarul Găeşti, focul manifestându-se pe tubulatura de ventilaţie a unei camere. Întreaga clădire a fost rapid inundată de fum, ceea ce a impus evacuarea a circa 200 de persoane.

Incendiu la penitenciar

„În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD”, a transmis ISU Dâmboviţa.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii. Din cauza degajărilor de fum, întreaga clădire a fost afectată.

Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane, iar incendiul a fost lichidat. Pompierii acţionează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative. Potrivit autorităţilor, până în prezent nu au fost identificate victime.

