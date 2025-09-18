Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 11:58
de Ozana Mazilu

Filmul Superman sosește pe HBO Max: De ce trebuie să vezi pelicula cu supereroi realizată de James Gunn, dacă ai ratat-o în cinema

ENTERTAINMENT
Filmul Superman sosește pe HBO Max: De ce trebuie să vezi pelicula cu supereroi realizată de James Gunn, dacă ai ratat-o în cinema
Experiență interactivă unică pentru abonații HBO Max

Warner Bros. Discovery anunță o lansare mult așteptată: noul film „Superman”, regizat și scris de James Gunn, ajunge pe platforma HBO Max vineri, 19 septembrie, în premieră globală de streaming. Fanii care preferă televiziunea vor putea urmări producția și pe canalul HBO, duminică, 5 octombrie, de la ora 20:00. Pelicula promite o reinterpretare spectaculoasă a celui mai emblematic supererou din benzile desenate DC, combinând acțiunea de anvergură cu emoția și umorul caracteristice regizorului.

Pentru a marca lansarea, HBO Max își transformă complet interfața. Pagina principală va primi un design inspirat de redacția Daily Planet, cu un carusel special de conținut, iar fanii vor descoperi „Portaluri ascunse” care duc către închisoarea paralelă a lui Lex Luthor, o surpriză gândită pentru a spori atmosfera de aventură. În plus, utilizatorii vor avea acces la o Pagină Fortăreața Singurătății, unde pot explora selecții de filme și seriale tematice, dedicate universului DC.

O noutate importantă este includerea unei versiuni a filmului cu limbaj mimico-gestual american (ASL), interpretată de Giovanni Maucere și regizată de Leila Hanaumi, deja cunoscută pentru proiecte similare precum „Barbie with ASL” și „The Last of Us with ASL”. Această inițiativă face filmul mai accesibil pentru publicul cu deficiențe de auz, consolidând angajamentul HBO Max pentru incluziune.

Vezi și:
Serialul despre atacul din Israel de pe 7 octombrie, pe HBO Max
Serialul „The Conjuring” prinde viață la HBO Max, cu Nancy Won la cârmă. Când îl poți vedea pe platforma de streaming

Distribuție de top și viziunea lui James Gunn

Noul „Superman” îi are în rolurile principale pe David Corenswet („Twisters”, „Hollywood”) în ipostaza lui Clark Kent/Superman și pe Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”) ca Lois Lane. Nicholas Hoult, cunoscut din franciza „X-Men”, aduce un plus de carismă și intensitate rolului de antagonist, Lex Luthor. Din distribuție mai fac parte Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince și Neva Howell, formând un ansamblu de actori care promit interpretări memorabile.

James Gunn, recunoscut pentru stilul său energic și abilitatea de a combina umorul cu momente emoționante, propune un Superman condus de compasiune și de o credință profundă în bunătatea umană. Într-un univers DC reinventat, filmul aduce o perspectivă proaspătă asupra eroului creat de Jerry Siegel și Joe Shuster, păstrând totodată respectul pentru moștenirea clasică a personajului.

Data lansării și ce urmează pentru fani

Premiera globală de streaming pe HBO Max are loc pe 19 septembrie, oferind abonaților posibilitatea de a viziona filmul oriunde și oricând. Pentru cei care preferă varianta TV, difuzarea pe HBO este programată pe 5 octombrie, la ora 20:00. Fanii vor putea astfel să aleagă între experiența interactivă online, cu toate elementele speciale pregătite de platformă, sau vizionarea clasică, pe micul ecran.

Superman” reprezintă și un pas important pentru strategia DC Studios de a-și reconstrui universul cinematografic. Sub îndrumarea lui James Gunn și a producătorului Peter Safran, filmul îmbină acțiunea spectaculoasă cu o poveste care pune accent pe valorile umane și pe curajul de a proteja binele comun. Cu o distribuție impresionantă și o prezentare interactivă, lansarea marchează un moment de referință pentru fanii supereroilor și pentru platformele de streaming care caută să ofere experiențe tot mai complexe.

Pe 19 septembrie, Superman nu este doar un film, ci o experiență completă, pregătită să cucerească atât publicul fidel DC, cât și pe cei care descoperă pentru prima dată povestea celui mai faimos supererou din lume.

Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din ţară. Sunt anunţate rafale de până la 100 de km/h
Recomandări
Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”
Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”
ANAF apelează la inteligență artificială în premieră pentru a prinde fraudele românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu ajutor american
ANAF apelează la inteligență artificială în premieră pentru a prinde fraudele românilor. Cum funcționează digitalizarea fiscului cu ajutor american
Gaura din stratul de ozon se reface, încet-încet, cu ajutorul științei. Anul în care ar putea să revină la normal
Gaura din stratul de ozon se reface, încet-încet, cu ajutorul științei. Anul în care ar putea să revină la normal
Inteligența artificială atinge un nou prag: Google DeepMind anunță o descoperire considerată „istorică”
Inteligența artificială atinge un nou prag: Google DeepMind anunță o descoperire considerată „istorică”
Doi bărbați din Câmpina, prinși sub un perete prăbușit al unei case. Unul dintre ei a fost găsit mort de către pompieri. Update
Doi bărbați din Câmpina, prinși sub un perete prăbușit al unei case. Unul dintre ei a fost găsit mort de către pompieri. Update
Logitech îți transformă sesiunile de gaming pe PC și console cu noile căști, tastaturi și controlle G Series
Logitech îți transformă sesiunile de gaming pe PC și console cu noile căști, tastaturi și controlle G Series
Provocările angajaților cu vechime care își caută un nou loc de muncă: „A devenit tot mai descurajant pe măsură ce trece timpul”
Provocările angajaților cu vechime care își caută un nou loc de muncă: „A devenit tot mai descurajant pe măsură ce trece timpul”
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Playtech Știri
Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV
Playtech Știri
Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...