Filmul Superman sosește pe HBO Max: De ce trebuie să vezi pelicula cu supereroi realizată de James Gunn, dacă ai ratat-o în cinema

Warner Bros. Discovery anunță o lansare mult așteptată: noul film „Superman”, regizat și scris de James Gunn, ajunge pe platforma HBO Max vineri, 19 septembrie, în premieră globală de streaming. Fanii care preferă televiziunea vor putea urmări producția și pe canalul HBO, duminică, 5 octombrie, de la ora 20:00. Pelicula promite o reinterpretare spectaculoasă a celui mai emblematic supererou din benzile desenate DC, combinând acțiunea de anvergură cu emoția și umorul caracteristice regizorului.

Pentru a marca lansarea, HBO Max își transformă complet interfața. Pagina principală va primi un design inspirat de redacția Daily Planet, cu un carusel special de conținut, iar fanii vor descoperi „Portaluri ascunse” care duc către închisoarea paralelă a lui Lex Luthor, o surpriză gândită pentru a spori atmosfera de aventură. În plus, utilizatorii vor avea acces la o Pagină Fortăreața Singurătății, unde pot explora selecții de filme și seriale tematice, dedicate universului DC.

O noutate importantă este includerea unei versiuni a filmului cu limbaj mimico-gestual american (ASL), interpretată de Giovanni Maucere și regizată de Leila Hanaumi, deja cunoscută pentru proiecte similare precum „Barbie with ASL” și „The Last of Us with ASL”. Această inițiativă face filmul mai accesibil pentru publicul cu deficiențe de auz, consolidând angajamentul HBO Max pentru incluziune.

Distribuție de top și viziunea lui James Gunn

Noul „Superman” îi are în rolurile principale pe David Corenswet („Twisters”, „Hollywood”) în ipostaza lui Clark Kent/Superman și pe Rachel Brosnahan („The Marvelous Mrs. Maisel”) ca Lois Lane. Nicholas Hoult, cunoscut din franciza „X-Men”, aduce un plus de carismă și intensitate rolului de antagonist, Lex Luthor. Din distribuție mai fac parte Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince și Neva Howell, formând un ansamblu de actori care promit interpretări memorabile.

James Gunn, recunoscut pentru stilul său energic și abilitatea de a combina umorul cu momente emoționante, propune un Superman condus de compasiune și de o credință profundă în bunătatea umană. Într-un univers DC reinventat, filmul aduce o perspectivă proaspătă asupra eroului creat de Jerry Siegel și Joe Shuster, păstrând totodată respectul pentru moștenirea clasică a personajului.

Data lansării și ce urmează pentru fani

Premiera globală de streaming pe HBO Max are loc pe 19 septembrie, oferind abonaților posibilitatea de a viziona filmul oriunde și oricând. Pentru cei care preferă varianta TV, difuzarea pe HBO este programată pe 5 octombrie, la ora 20:00. Fanii vor putea astfel să aleagă între experiența interactivă online, cu toate elementele speciale pregătite de platformă, sau vizionarea clasică, pe micul ecran.

„Superman” reprezintă și un pas important pentru strategia DC Studios de a-și reconstrui universul cinematografic. Sub îndrumarea lui James Gunn și a producătorului Peter Safran, filmul îmbină acțiunea spectaculoasă cu o poveste care pune accent pe valorile umane și pe curajul de a proteja binele comun. Cu o distribuție impresionantă și o prezentare interactivă, lansarea marchează un moment de referință pentru fanii supereroilor și pentru platformele de streaming care caută să ofere experiențe tot mai complexe.

Pe 19 septembrie, Superman nu este doar un film, ci o experiență completă, pregătită să cucerească atât publicul fidel DC, cât și pe cei care descoperă pentru prima dată povestea celui mai faimos supererou din lume.