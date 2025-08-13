Ultima ora
13 aug. 2025 | 15:38
de Ozana Mazilu

Filmul Familia Addams animat: Reboot total pregătit de creatorii serialului Wednesday de pe Netflix

Filme și seriale
Filmul Familia Addams animat: Reboot total pregătit de creatorii serialului Wednesday de pe Netflix
O animație independentă față de universul Wednesday Foto: Alfred Gough și Miles Millar, creatorii serialului de succes „Wednesday”/Deadline

Creată cu viziune și umor negru, familia Addams se pregătește pentru o revenire surprinzătoare – de data aceasta pe marele ecran, sub formă de animație complet nouă. Alfred Gough și Miles Millar, creatorii serialului de succes „Wednesday”, lucrează în prezent la un film animat produs de Amazon MGM Studios. Proiectul este, însă, un reboot complet, fără legătură cu filmele anterioare sau cu seria Netflix. Informația a fost dezvăluită în podcastul Crew Call by Deadline.

Introducerea acestui nou proiect generează așteptări uriașe, în special după impactul masiv al serialului Wednesday și succesul renașterii francizei Addams. Proiectul beneficiază de implicarea lui Kevin Miserocchi, director al Addams Foundation, care l-a cunoscut personal pe Charles Addams și se ocupă de menținerea flăcării originale. De asemenea, producători experimentați precum Gail Berman și John Glickman sunt alături de echipă — o combinație solidă între respect pentru tradiție și o viziune proaspătă.

Această nouă animație nu este doar un alt capitol în universul Wednesday — este o versiune complet independentă, care nu preia elemente narrative, tonale sau de stil din seria de pe Netflix. Gough a explicat că filmul animat este gândit ca o franciză nouă, fără legătură cu cele două producții anterioare (filmele live‑action din anii ’90) sau cu serialul despre Wednesday, interpretat de Jenna Ortega. Este, așadar, o șansă de a descoperi „Addams Family” într-o formă originală și reinventată.


Cum a transformat South Park conturile de social media într-un „festival de trolling” la adresa lui Donald Trump
South Park intensifică războiul satiric cu administrația Trump în noul sezon

Această independență creativă deschide posibilitatea unor interpretări vizuale, stilistice și narative noi, care pot să redea spiritul macabru și umorul întunecat al familiei în mod contemporan. O astfel de libertate inedită în animație poate transforma un clasic într-o operă modernă, relevantă, într-un format appealing pentru publicul larg, dar și pentru fanii francizei.

Reboot cu echipă puternică și planuri pentru marele ecran

În spatele acestui proiect stă o echipă cu experiență solidă: Kevin Miserocchi, care reprezintă Addams Foundation și are legături directe cu moștenirea lui Charles Addams; Gail Berman, cunoscută pentru producții precum Elvis; și John Glickman, implicat în franciza Rush Hour. Acest trio adaugă credibilitate și resurse pentru a transforma ideea în realitate.

Formatul pare să fie pregătit pentru lansare pe marele ecran, deși momentan filmul este în stadii incipiente și nu există detalii despre distribuție, artă de promovare sau data lansării. Totuși, implicarea Amazon MGM sugerează un potențial plan ambițios de a dezvolta franciza în continuare, eventual cu mai multe filme.

Prin acest proiect, Gough și Millar demonstrează încă o dată că familia Addams rămâne relevantă și captivantă în cultura pop. Tu ai ocazia să fii la curent cu dezvoltările prin article pe Playtech.ro care analizează evoluția francizei „Wednesday” și cele mai recente noutăți. Fii pregătit să descoperi o versiune animată surprinzătoare și, fără îndoială, merită urmărită.

