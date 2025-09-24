Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 09:01
de Ozana Mazilu

Filmul de pe Netflix „The Negotiator" – suspans, trădare și confruntare. De ce te va captiva
Un negociator încolțit își joacă supremul as, pe Netflix

 

Filmul de pe Netflix „The Negotiator” reușește să pătrundă în mintea ta încă din primele minute, oferind o combinație rară: joc actoricesc de excepție, intrigă tensionată și un decor al încrederii trădate. În centrul său stă Samuel L. Jackson în rolul unui negociator al poliției, pus în situație imposibilă de o conspirație care amenință să-i distrugă cariera și viața. Filmul de pe Netflix se impune ca un thriller clasic, dar bine calibrat, cu răsturnări de situație și replici ascuțite.

Danny Roman, expertul negociator, este acuzat pe nedrept de asasinarea partenerului său și de deturnarea unui fond social al poliției. În filmul de pe Netflix, scenariul definește rapid situația ca fiind fără scăpare: este încolțit de înalți oficiali și de propriul sistem, care pare să-l fi trădat.

Într-o reacție plină de adrenalină, Roman răstoarnă masa și ia ostatici chiar membri ai instituției din care face parte, creând o confruntare directă între minți formate în arta negocierii. Intensitatea crește pe măsură ce alege un singur interlocutor: Chris Sabian, interpretat de Kevin Spacey, la rândul său negociator de elită. Duelul psihologic dintre cei doi devine nucleul filmului, un joc complex de strategie, replică și contra-replică, fără a recurge la violență directă, dar cu mize mortale.

Suspans și rafinament în execuție

Regia lui F. Gary Gray transformă filmul de pe Netflix într-o experiență intensă, în care dialogul capătă greutate și tensiunea se acumulează progresiv. Chiar dacă premisa – un polițist acuzat pe nedrept care trebuie să-și dovedească nevinovăția – nu este nouă, execuția ridică povestea la un alt nivel. Jackson și Spacey reușesc să umple ecranul cu energia lor, iar chimia dintre personaje face ca fiecare scenă să pară imprevizibilă.

Criticii au remarcat de-a lungul timpului că filmul excelează prin interpretările actorilor, mai mult decât prin povestea propriu-zisă. Apreciat pentru ritm, dialoguri și intensitate, „The Negotiator” a reușit să își câștige un loc solid printre thrillerele psihologice ale anilor ’90. Este acel gen de producție care dovedește că suspansul poate fi construit și fără explozii sau cascadorii spectaculoase, bazându-se pe tensiunea dintre personaje și pe inteligența scenariului.

De ce merită vizionat

Filmul de pe Netflix „The Negotiator” nu este doar un thriller bine construit, ci și o meditație asupra corupției și a fragilității încrederii într-un sistem care se poate întoarce oricând împotriva celor care îl slujesc. Danny Roman se luptă nu doar cu colegii săi, ci și cu demonii neîncrederii și cu ideea că adevărul se poate pierde într-un ocean de interese ascunse.

Interpretările celor doi actori principali sunt suficient de puternice pentru a transforma fiecare replică într-o armă. Samuel L. Jackson joacă rolul omului împins la marginea prăpastiei, dar care refuză să cedeze, în timp ce Kevin Spacey aduce un calm calculat și o inteligență rece, capabilă să echilibreze confruntarea. În acest duel verbal și strategic, spectatorul devine martorul unui spectacol în care adevărul și minciuna se amestecă, iar loialitatea devine un concept fragil.

Pentru publicul actual, filmul de pe Netflix rămâne o experiență relevantă. Deși a fost lansat în 1998, temele sale – corupția instituțională, manipularea, căutarea adevărului – sunt la fel de actuale. Într-o epocă în care suspiciunea față de sistem este tot mai puternică, povestea lui Danny Roman pare desprinsă din prezent.

Filmul de pe Netflix „The Negotiator” reușește să transforme o premisă clasică într-un thriller de referință. Cu două interpretări memorabile, o regie care știe să dozeze tensiunea și un scenariu ce jonglează abil cu tema încrederii trădate, producția rămâne una dintre cele mai intense experiențe cinematografice din anii ’90. Este un film care dovedește că adevărata forță a suspansului nu stă în arme sau explozii, ci în puterea cuvintelor și în inteligența personajelor.

Dacă îți dorești să vezi cum doi actori de calibru își dispută supremația într-un joc al minților, atunci filmul de pe Netflix „The Negotiator” este alegerea ideală.

