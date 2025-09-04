Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 14:07
de Vieriu Ionut

Facultăţile la care au rămas locuri libere la buget. Domeniile care nu mai prezintă interes pentru studenţi

Actualitate
Facultăţile la care au rămas locuri libere la buget. Domeniile care nu mai prezintă interes pentru studenţi
Mii de locuri la facultate au rămas libere la buget

Toamna aduce un nou val de emoții pentru tinerii absolvenți de liceu, dar și pentru universitățile din țară. Dacă pentru mulți dintre candidați septembrie înseamnă ultima șansă de a prinde un loc la buget, pentru instituțiile de învățământ superior, perioada de toamnă devine o încercare de a umple golurile lăsate de prima sesiune de admitere. Situația este îngrijorătoare pentru mediul universitar, având în vedere că tot mai puțini tineri aleg să continue studiile după Bacalaureat.

Scădere semnificativă a numărului de candidați

Datele oficiale arată că numărul candidaților a scăzut cu aproape 20% la nivel național. Una dintre cauze este, desigur, factorul demografic, însă nu doar acesta. Rectorul Universității din București, Marian Preda, a explicat că lipsa atractivității sistemului educațional românesc contribuie puternic la această tendință:

„Vor altceva pe piaţa muncii, vor venituri imediate, vor joburi interesante. Una dintre marile probleme pentru interesul mai scăzut la universitate să ştiţi că este faptul că învăţământul nostru nu este unul atractiv ca metodă de predare”, a declarat acesta.

Domeniile unde rămân cele mai multe locuri libere

Printre facultățile unde s-au înregistrat cele mai multe locuri bugetate neocupate la Universitatea din București se află Biologia, Fizica, Limbi Străine, Științe Politice și Teologia Ortodoxă. În aceste domenii, interesul candidaților a fost mult mai redus, iar înscrierile din septembrie ar putea reprezenta șansa finală de a ocupa locurile disponibile.

Situația nu este mai bună nici în alte centre universitare. La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, candidații au evitat în special facultățile de profil agronomic. Prorectorul instituției a declarat:

„Au rămas în jur de 70 de locuri la buget. Facultatea de Agricultură are trei specializări, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului cu patru specializări, Facultatea de Biotehnologii.”

Admiterea din septembrie, mai accesibilă pentru tineri

Pentru cei care își doresc să își încerce șansa la sesiunea din septembrie, vestea bună este că admiterea se va desfășura pe baza dosarului, fără examen suplimentar. Astfel, media de la Bacalaureat, combinată cu nota de la una dintre disciplinele obligatorii, va fi suficientă pentru a intra la facultate.

„Vestea bună pentru candidaţii din toamnă este că admiterea se face doar în baza unui dosar. Adică media ponderată între media de la bacalaureat şi nota de la una dintre cele trei discipline obligatorii”, a explicat reporterul Observator, Mădălina Iacob.

Studenți indeciși și abandon universitar ridicat

Situația actuală reflectă și dificultatea multor tineri de a lua o decizie privind viitorul lor. Alexandra, o absolventă de liceu, a povestit că a ales facultatea pe ultima sută de metri:

„Adevărul este că mi-a fost foarte greu să mă decid. Nu prea ştiu încotro să o iau, şi chiar mi se pare cea mai bună variantă pentru că am nevoie de un job şi după facultate, nu doar să fac o facultate de dragul de a o face.”

Pe lângă numărul redus de înscrieri, universitățile se confruntă și cu problema abandonului universitar. În unele facultăți, acesta depășește chiar 30%, ceea ce înseamnă că mulți dintre cei care aleg să înceapă un program universitar nu îl duc până la capăt.

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Iași au rămas 39 de locuri libere la trei programe de studii. Prorectorul Costel Samuil a subliniat că mulți dintre candidații care nu au prins locuri în vară se reorientează acum:

„Undeva 15-20% din candidaţii care nu s-au regăsit pe o listă la admiterea din vară sau s-au răzgândit şi au optat pentru un loc la universitatea noastră.”

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Bancnotele româneşti pe care poţi lua 9.000 de lei. În 1999, erau în multe portofele, au o serie specială
Bancnotele româneşti pe care poţi lua 9.000 de lei. În 1999, erau în multe portofele, au o serie specială
Bucureștiul sărbătorește toamna cu muzică, tradiție și festivaluri vibrante. Ce faci weekendul acesta în Capitală
Bucureștiul sărbătorește toamna cu muzică, tradiție și festivaluri vibrante. Ce faci weekendul acesta în Capitală
Cum poți folosi ChatGPT pentru a găsi rapid lucruri și detalii pe care nu le vezi cu ochiul liber în fotografiile tale
Cum poți folosi ChatGPT pentru a găsi rapid lucruri și detalii pe care nu le vezi cu ochiul liber în fotografiile tale
Din ce țări erau turiştii care se aflau în funicularul Gloria din Lisabona? Mijlocul de transport este un simbol al oraşului
Din ce țări erau turiştii care se aflau în funicularul Gloria din Lisabona? Mijlocul de transport este un simbol al oraşului
Volkswagen Passat și modelele BMW domină piața mașinilor rulate din România în 2025
Volkswagen Passat și modelele BMW domină piața mașinilor rulate din România în 2025
Invazie de meduze pe litoralul românesc. Turiştii se tem să mai intre în apă, cât de periculoase sunt
Invazie de meduze pe litoralul românesc. Turiştii se tem să mai intre în apă, cât de periculoase sunt
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
Economisirea bateriei iPhone în călătorii: soluții simple pentru autonomie mai mare
Economisirea bateriei iPhone în călătorii: soluții simple pentru autonomie mai mare
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Iustina de la Insula iubirii, sezonul 8, dă cărțile pe față. S-a îndrăgostit Teo cu adevărat de Ella? „Și-a învățat lecția de anul trecut”. EXCLUSIV
Playtech Știri
The Rock, de nerecunoscut la Festivalul de la Veneția. A slăbit 27 de kilograme și nu mai are deloc mușchi
Playtech Știri
Greşeala care îţi poate distruge pomii fructiferi toamna. Ce trebuie să faci zilnic în livadă pentru a evita acest lucru
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...