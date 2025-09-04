Facultăţile la care au rămas locuri libere la buget. Domeniile care nu mai prezintă interes pentru studenţi

Toamna aduce un nou val de emoții pentru tinerii absolvenți de liceu, dar și pentru universitățile din țară. Dacă pentru mulți dintre candidați septembrie înseamnă ultima șansă de a prinde un loc la buget, pentru instituțiile de învățământ superior, perioada de toamnă devine o încercare de a umple golurile lăsate de prima sesiune de admitere. Situația este îngrijorătoare pentru mediul universitar, având în vedere că tot mai puțini tineri aleg să continue studiile după Bacalaureat.

Scădere semnificativă a numărului de candidați

Datele oficiale arată că numărul candidaților a scăzut cu aproape 20% la nivel național. Una dintre cauze este, desigur, factorul demografic, însă nu doar acesta. Rectorul Universității din București, Marian Preda, a explicat că lipsa atractivității sistemului educațional românesc contribuie puternic la această tendință:

„Vor altceva pe piaţa muncii, vor venituri imediate, vor joburi interesante. Una dintre marile probleme pentru interesul mai scăzut la universitate să ştiţi că este faptul că învăţământul nostru nu este unul atractiv ca metodă de predare”, a declarat acesta.

Domeniile unde rămân cele mai multe locuri libere

Printre facultățile unde s-au înregistrat cele mai multe locuri bugetate neocupate la Universitatea din București se află Biologia, Fizica, Limbi Străine, Științe Politice și Teologia Ortodoxă. În aceste domenii, interesul candidaților a fost mult mai redus, iar înscrierile din septembrie ar putea reprezenta șansa finală de a ocupa locurile disponibile.

Situația nu este mai bună nici în alte centre universitare. La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, candidații au evitat în special facultățile de profil agronomic. Prorectorul instituției a declarat:

„Au rămas în jur de 70 de locuri la buget. Facultatea de Agricultură are trei specializări, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului cu patru specializări, Facultatea de Biotehnologii.”

Admiterea din septembrie, mai accesibilă pentru tineri

Pentru cei care își doresc să își încerce șansa la sesiunea din septembrie, vestea bună este că admiterea se va desfășura pe baza dosarului, fără examen suplimentar. Astfel, media de la Bacalaureat, combinată cu nota de la una dintre disciplinele obligatorii, va fi suficientă pentru a intra la facultate.

„Vestea bună pentru candidaţii din toamnă este că admiterea se face doar în baza unui dosar. Adică media ponderată între media de la bacalaureat şi nota de la una dintre cele trei discipline obligatorii”, a explicat reporterul Observator, Mădălina Iacob.

Studenți indeciși și abandon universitar ridicat

Situația actuală reflectă și dificultatea multor tineri de a lua o decizie privind viitorul lor. Alexandra, o absolventă de liceu, a povestit că a ales facultatea pe ultima sută de metri:

„Adevărul este că mi-a fost foarte greu să mă decid. Nu prea ştiu încotro să o iau, şi chiar mi se pare cea mai bună variantă pentru că am nevoie de un job şi după facultate, nu doar să fac o facultate de dragul de a o face.”

Pe lângă numărul redus de înscrieri, universitățile se confruntă și cu problema abandonului universitar. În unele facultăți, acesta depășește chiar 30%, ceea ce înseamnă că mulți dintre cei care aleg să înceapă un program universitar nu îl duc până la capăt.

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Iași au rămas 39 de locuri libere la trei programe de studii. Prorectorul Costel Samuil a subliniat că mulți dintre candidații care nu au prins locuri în vară se reorientează acum: