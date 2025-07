EXPERIENȚĂ De ce să călătorești în Malta: O poveste de vară printre valuri, cetăți și plaje care îți taie respirația

Dacă nu ai fost niciodată în Malta, ți-o imaginezi probabil ca pe o destinație de vară cu ape turcoaz și plaje frumoase. Și nu te-ai înșela, dar Malta e mai mult decât atât: o țară insulară minusculă în mijlocul Mediteranei, cu o istorie complexă, orașe vechi din piatră galbenă, peisaje dramatice, o gastronomie aparte și o cultură care îmbină influențe italiene, britanice și arabe. Am avut norocul să o explorez timp de o săptămână și îți povestesc exact ce merită văzut și de ce cred că Malta e o alegere inspirată – dar cu o mică recomandare: evită luna iulie, căldura e aproape insuportabilă.

Capitala Valleta: un oraș-cetate care respiră istorie

Am început călătoria pe la ora 15, pe o căldură infernală, cu o plimbare în Valleta, capitala Maltei și unul dintre cele mai bine păstrate orașe baroce din lume. Deși e un oraș mic, construit pe o peninsulă, Valleta e ca un muzeu în aer liber. Am intrat prin City Gate, poarta modernă a orașului, și am trecut pe lângă Parlamentul proiectat de Renzo Piano. De acolo, străduțele înguste și drepte m-au dus către Palatul Marilor Maeștri, fosta reședință a conducătorilor Ordinului de Malta. Interiorul e spectaculos, cu fresce și săli decorate în stil baroc.

Un alt obiectiv de neratat este cocheta Upper Barrakka Gardens, o grădină suspendată cu vedere către portul istoric Grand Harbour. De aici, panorama e incredibilă – vezi de sus cele Trei Orașe, vasele ancorate în port și bastioanele uriașe care protejau odinioară insula. Am ajuns și la Catedrala Sfântul Ioan, cu al său interior sumbru și opulent, unde se află una dintre capodoperele lui Caravaggio – „Decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Pe seară, Valleta prinde viață, iar terasele se umplu. Recomand să te plimbi pe străzile Republic și Merchant, să te oprești la un vin maltez rece și să admiri fațadele cu balcoane colorate. Atmosfera e boemă, dar și vibrantă – ca o combinație între Italia de sud și o metropolă britanică în miniatură.

Orașele medievale Mdina și Rabat: călătorie în timp

În a doua zi, am ajuns în Mdina – fosta capitală a Maltei, un orășel medieval înconjurat de ziduri, poreclit și „Orașul Tăcerii”. A fost unul dintre locurile mele preferate. Am intrat pe poarta principală, pe urmele cavalerilor, și m-am pierdut pe străduțele înguste din piatră galbenă. Totul pare nemișcat de sute de ani. Clădirile sunt impecabil conservate, iar liniștea care domnește peste tot îți dă senzația că ai pășit într-un film istoric.

Pe lângă atmosfera unică ce a fost ecranizată și în Games of Thrones, poți vizita Catedrala Sfântul Paul din Mdina, o bijuterie arhitecturală cu un interior fastuos. Apoi, am coborât câteva străduțe spre Rabat, orașul de lângă, unde se află faimoasele catacombe ale Sfântului Paul. Am intrat într-un labirint de galerii subterane săpate în piatră, folosite în antichitate ca locuri de înmormântare. E un loc claustrofobic care îți dă fiori, dar care merită văzut – istoria creștinismului timpuriu în Malta e strâns legată de aceste catacombe.

Comino, Blue Lagoon și o oprire în Gozo: natură pură

A treia zi am dedicat-o mării și insulelor din jur. Am luat o excursie cu barca spre Comino, o insuliță nelocuită celebră pentru Blue Lagoon. Aici, apa are o culoare ireală, un turcoaz atât de curat că îți vine să crezi că e editată. Am făcut baie și am lenevit la soare, deși zona e foarte aglomerată vara. Tot în excursia asta am oprit și în Gozo, a doua insulă ca mărime a Maltei. Am vizitat orașul Victoria, cu Citadela sa impunătoare din vârf de deal – de unde ai o vedere panoramică asupra întregii insule.

Gozo are o atmosferă rurală, mai calmă decât Malta și peisaje superbe. Ne-am plimbat pe aleile Citadelei, am intrat în vechile turnuri de pază și am explorat biserici vechi. Dacă ai timp, merită să stai aici măcar o noapte.

Zile de relaxare: plaje pentru toate gusturile

După atâta umblat, am decis să petrec câteva zile la plajă. Prima pe listă a fost Golden Bay – una dintre cele mai cunoscute plaje cu nisip din Malta, situată într-un golf liniștit. Are șezlonguri, baruri și o priveliște de poveste la apus. Eu am nimerit o zi cu valuri periculoase și cu steag roșu pe plajă.

Apoi, următoarea zi am mers la Mellieħa Bay, cea mai lungă plajă cu nisip, perfectă pentru înot și activități acvatice – aici marea a fost liniștită și am putut să înot în voie, fără teamă.

Pentru ceva mai animat, am ales St Julian’s Beach, chiar lângă zona de cluburi și restaurante. Nu e cea mai spectaculoasă plajă, dar e aproape de tot și perfectă pentru o zi urbană la soare.

Într-o zi cu chef de aventură, am mers și la St Peter’s Pool, o formațiune naturală de stânci de unde poți să sari direct în apă – un loc cu un vibe special.

La pas prin cele Trei Orașe: istorie, liniște și peisaje

Ultima zi am dedicat-o celor Trei Orașe: Vittoriosa (Birgu), Senglea și Cospicua. Le-am traversat pe jos, pierzându-mă pe aleile pietruite, cu rufe atârnate la uscat și oameni care stăteau la povești în fața caselor. Aici simți cu adevărat Malta autentică, mai puțin turistică, dar profundă. Vittoriosa m-a impresionat cel mai mult – fortăreața sa, Fort St. Angelo, domină portul și spune povestea Cavalerilor de Malta care au apărat insula de otomani.

De pe malul opus am privit din nou spre Valleta și m-am gândit cât de diversă e această țară – și cât de mult oferă în ciuda dimensiunii sale.

Concluzia mea: vizitează Malta, dar nu în toiul verii

Malta e un amestec unic de cultură, istorie, peisaje spectaculoase și atmosferă mediteraneană. Fiecare colț e o poveste, de la zidurile medievale din Mdina la albastrul ireal al Lagunei din Comino. Mâncarea e gustoasă, oamenii sunt prietenoși, iar distanțele scurte îți permit să vezi multe într-un timp relativ scurt.

Singurul minus? Căldura din iulie e greu de suportat. Temperaturile depășesc 35 de grade, iar umiditatea îți taie din energie. Dacă te hotărăști să mergi, alege septembrie: vreme bună, mai puțină aglomerație și o experiență mult mai plăcută. Malta merită fiecare pas, dar mai ales atunci când o poți savura în tihnă.