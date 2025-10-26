Este bine să prăjești cu ulei de măsline? Ce spun nutriționiștii despre alegerea corectă a uleiului de gătit

Într-o lume în care alimentația sănătoasă a devenit o adevărată știință, alegerea uleiului potrivit pentru gătit ridică tot mai multe întrebări. De la clasicul ulei de floarea-soarelui la pretențiosul ulei de măsline extravirgin, fiecare opțiune are avantaje și limite. Specialiștii explică ce se întâmplă, de fapt, atunci când prăjim, gătim sau asezonăm cu diferite tipuri de uleiuri.

Cât de sănătos este uleiul de măsline la prăjit

Uleiul de măsline este considerat de mulți ”aurul lichid” al dietei mediteraneene, însă nu întotdeauna este cea mai bună alegere pentru prăjire.

Varianta extravirgină, cea mai pură și bogată în antioxidanți, are un punct de fum relativ scăzut — adică temperatura la care începe să se degradeze și să elibereze compuși nocivi. Din acest motiv, este recomandată mai degrabă pentru salate sau preparate adăugate la finalul gătirii.

Pentru prăjirea alimentelor, o variantă mai rafinată de ulei de măsline, sau uleiurile de floarea-soarelui și rapiță, sunt opțiuni mai sigure, deoarece rezistă mai bine la temperaturi înalte fără a-și pierde proprietățile. În plus, aceste uleiuri conțin un echilibru sănătos între grăsimile mononesaturate și polinesaturate, benefice pentru inimă și creier.

Ce uleiuri sunt recomandate pentru gătitul zilnic

Contrar percepției că uleiul de floarea-soarelui sau cel vegetal ar fi ”nesănătoase”, studiile recente arată că aceste variante sunt, de fapt, benefice atunci când sunt folosite corect.

Ele au un conținut redus de grăsimi saturate și sunt bogate în acizi grași esențiali, precum omega-3 și omega-6, contribuind la reglarea nivelului de colesterol.

Uleiul de rapiță (adesea etichetat ca ”ulei vegetal”) se remarcă prin versatilitate și preț accesibil, fiind potrivit atât pentru prăjire, cât și pentru gătit la cuptor sau înăbușit.

În comparație, uleiul de măsline simplu poate fi folosit pentru preparate la foc mic și gătit lent, iar cel extravirgin rămâne ideal pentru salate proaspete sau paste aromate.

Cum alegi uleiul potrivit pentru o alimentație echilibrată

Adevărul este că nu există un ”ulei perfect”, ci mai degrabă o combinație echilibrată între gust, cost și scopul utilizării. Pentru prăjit, se recomandă uleiuri cu punct de fum înalt, precum cel de floarea-soarelui, arahide sau avocado.

Pentru aromă și beneficii antioxidante, uleiul de măsline extravirgin este de neegalat, dar ar trebui folosit la rece. Indiferent de preferințe, cheia unei diete sănătoase nu stă într-o singură sticlă, ci în moderație și diversitate.

Alternarea tipurilor de uleiuri, alături de o alimentație bogată în legume, fructe și proteine slabe, rămâne cea mai sigură cale spre o inimă sănătoasă și o viață echilibrată.