Durerile de genunchi ale unei femei au scos la iveală sute de fire de aur rămase în articulații. De unde erau, potrivit specialiștilor

Un caz medical neobișnuit din Coreea de Sud a atras atenția comunității științifice și a publicului: o femeie de 65 de ani, care suferea de dureri severe la genunchi, a descoperit printr-o radiografie că articulațiile ei erau pline de sute de fire de aur. Povestea ridică semne de întrebare nu doar despre eficiența unor tratamente alternative, ci și despre riscurile majore pe care acestea le pot ascunde.

Pacienta fusese diagnosticată anterior cu osteoartrită la genunchi, o afecțiune degenerativă comună care provoacă rigiditate și durere. Deși încercase tratamente clasice cu medicamente antiinflamatoare și injecții cu steroizi, efectele secundare și lipsa de rezultate au împins-o către o altă cale: acupunctura cu fire de aur.

Ce este acupunctura cu fire de aur și de ce este controversată

Acupunctura clasică presupune introducerea de ace fine în anumite puncte ale corpului pentru a stimula circulația energiei și a reduce durerea. În varianta cu fire de aur, fragmente scurte și sterile din acest metal prețios sunt lăsate intenționat sub piele sau în țesuturi, pentru a oferi o stimulare constantă în timp. În Asia, metoda este promovată pentru tratarea osteoartritei și a artritei reumatoide, fiind considerată de unii practicanți o formă de terapie pe termen lung.

Problema este că nu există dovezi medicale solide care să demonstreze eficiența acestei practici. Mai mult, unele cazuri documentate arată că pacienții care apelează la această metodă amână tratamente eficiente, iar boala lor se agravează. De exemplu, o altă femeie din Coreea de Sud, de 58 de ani, care folosea această terapie pentru artrita reumatoidă la încheieturi, a ajuns la spital cu o formă avansată a bolii, tocmai pentru că renunțase la tratamentul standard în favoarea firelor de aur.

Cazul femeii de 65 de ani nu este singular. Medicii au raportat situații în care firele de aur au migrat prin corp, provocând complicații serioase. Într-un caz, o pacientă de 75 de ani a dezvoltat o infecție severă la nivelul pielii, numită celulită, după ce firele plasate în spate au ajuns, de-a lungul anilor, până în picior.

Un alt risc major este legat de diagnosticare. Firele metalice pot distorsiona sau face dificilă interpretarea radiografiilor și, mai ales, pot împiedica realizarea unor investigații precum RMN-ul, din cauza riscului de deplasare a metalului în interiorul corpului. Aceasta ar putea provoca leziuni vasculare grave sau alte complicații imprevizibile. În plus, s-au raportat cazuri în care prezența firelor a dus la apariția de chisturi sau la deteriorarea țesuturilor din jur.

În situația pacientei din Coreea de Sud, medicii au remarcat îngroșarea tibiei și formarea unor excrescențe osoase la nivelul articulației, ceea ce indica o agravare a osteoartritei. Nu este clar dacă firele au fost îndepărtate, însă în multe cazuri similare acestea sunt lăsate în corp, fiind considerate greu de extras fără riscuri suplimentare.

Între speranță și pericol: lecțiile unui caz neobișnuit

Cazul readuce în discuție dilema clasică între medicina bazată pe dovezi și terapiile alternative care promit alinare rapidă. În lipsa unor rezultate clare și sigure, acupunctura cu fire de aur rămâne o practică riscantă, ce poate complica situația pacienților în loc să o îmbunătățească.

Pentru femeia de 65 de ani, durerea persistentă și lipsa de rezultate ale tratamentelor convenționale au făcut-o să caute soluții în altă parte. Povestea ei reflectă disperarea multor pacienți cu boli cronice, care se simt prinși între efectele secundare ale medicamentelor și promisiunile terapiilor alternative. Însă experiențele deja documentate arată că aceste „soluții miraculoase” pot ascunde costuri serioase pentru sănătate.

Medicii subliniază că, deși firele de aur sunt vizibile pe radiografii și pot fi monitorizate, riscurile lor pe termen lung nu pot fi ignorate. De asemenea, întârzierea tratamentului adecvat poate face ca afecțiunile degenerative, precum osteoartrita, să evolueze mai rapid și să afecteze grav calitatea vieții pacienților.

Acest caz inedit ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru oricine ia în calcul astfel de terapii. Deși dorința de a găsi alinare este firească, sănătatea pe termen lung depinde de tratamente testate, validate și recomandate de specialiști, nu de promisiuni cu strălucire de aur.