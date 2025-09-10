Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
10 sept. 2025 | 21:28
de Vieriu Ionut

Destinaţia turistică europeană a toamnei 2025. Aici poţi face plajă chiar şi în octombrie, iar preţurile pentru toate buzunarele

Vacanțe și turism
Destinaţia turistică europeană a toamnei 2025. Aici poţi face plajă chiar şi în octombrie, iar preţurile pentru toate buzunarele
Destinația turistică europeană a toamnei 2025

Pentru mulți turiști, toamna aduce un gol resimțit după vacanța de vară, însă există locuri în Europa unde sezonul de plajă continuă chiar și în octombrie. La doar câteva ore de zbor din România, două orașe spaniole au atras atenția prin farmecul lor aparte, prețurile accesibile și atmosfera liniștită, departe de aglomerația din marile stațiuni.

Moraira, bijuteria ascunsă a Costa Blanca

Unul dintre aceste locuri este Moraira, un oraș turistic sofisticat, aflat la doar 30 de minute de mers cu mașina de Benidorm. În timp ce alte destinații sunt copleșite de turiști, Moraira păstrează un ritm mai relaxat și o atmosferă autentică. Nisipurile aurii, apele turcoaz și liniștea zonei îl transformă într-o alegere preferată pentru cei care își doresc să prelungească vara.

Vizitatorii au la dispoziție cazare pe malul mării, la doar câțiva pași de plajă. Ana, o turistă care a descoperit farmecul locului, a subliniat:

„Prețurile de aici sunt destul de moderate, așa că nu vă faceți griji, nu vă va costa o avere.”

Pe lângă plajă, Moraira oferă și atracții culturale. Castelul Moraira, o mică fortăreață de pe malul mării, poate fi vizitat gratuit. Pe TripAdvisor are un rating de patru stele, iar turiștii îl consideră un loc ideal pentru o plimbare relaxantă sau pentru o incursiune în istoria regiunii.

Reacții ale turiștilor despre Moraira

Cei care au vizitat zona au descris-o ca pe „un colț frumos de lume”. Un turist a povestit cu emoție:

„Mama și tata au petrecut multe sărbători fericite aici, de aceea cenușa lor este acum împrăștiată aici. Îmi place, iubesc, iubesc acest loc. Locul meu fericit.”

Un alt vizitator a remarcat autenticitatea orașului:

„Fabulos. Aproape un oraș spaniol autentic. Am iubit Benidorm de aproape 60 de ani, dar din păcate britanicii l-au ruinat. Uitați de barurile englezești, arătați Spania adevărată.”

Totuși, nu toți sunt încântați de popularitatea în creștere a locului.

„Te rog, Anna, nu sublinia cât de frumos este Moraira, e deja destul de aglomerat”, a avertizat un turist.

Altea, alternativa liniștită pentru turiști

La doar 15 km distanță de Benidorm, un alt oraș spaniol a început să câștige teren în preferințele turiștilor: Altea. Deși mai puțin cunoscută decât alte stațiuni, localitatea a fost inclusă recent de revista Which? Travel în topul celor mai bune destinații de coastă din Spania.

Peste 1.000 de turiști au fost chestionați, iar rezultatele au fost în favoarea Altei. Orașul a primit patru din cinci stele pentru atractivitate, siguranță și atmosfera prietenoasă.

Altea cucerește prin străduțele sale pitorești, peisajele de coastă și sentimentul de autenticitate. Spre deosebire de stațiunile mari, orașul reușește să păstreze liniștea și să ofere vizitatorilor o experiență mai apropiată de cultura locală.

