28 oct. 2025 | 12:17
de Daoud Andra

De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor

De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Ce semnificație are condensul pe interior sau pe exterior

Tot mai mulți proprietari de locuințe moderne se confruntă cu fenomenul condensului pe geamurile termopan, mai ales în sezonul rece. Deși la prima vedere pare un semnal de alarmă, specialiștii spun că nu întotdeauna este un motiv de îngrijorare. De fapt, locul unde apare condensul – pe exterior, pe interior sau între foile de sticlă – spune totul despre starea și calitatea ferestrelor tale.

Condensul pe exterior, semnul unui geam de calitate

Dacă observi picături de apă pe partea exterioară a geamului, mai ales dimineața devreme, ai toate motivele să te bucuri. Potrivit experților în tâmplărie PVC și aluminiu, acest tip de condens este dovada clară că geamurile tale sunt performante din punct de vedere termic.

Condensul de la exterior apare în nopțile reci, când temperatura geamului scade sub punctul de rouă, iar aerul umed de afară se transformă în apă. Acesta este un semn că pierderile de căldură prin sticlă sunt minime, adică izolarea termică este excelentă, explică specialiștii. Cu alte cuvinte, ferestrele tale împiedică transferul de căldură din interior spre exterior – exact așa cum trebuie să funcționeze un geam termopan de calitate.

Condensul pe interior – o problemă de umiditate

Lucrurile se schimbă însă dacă aburul apare pe partea interioară a ferestrelor, mai ales în dormitoare, bucătării sau băi. Acesta nu mai este un semn al eficienței geamului, ci al umidității ridicate din locuință și al ventilației insuficiente. În casele bine izolate, aerul umed din interior nu are pe unde ieși, iar atunci când atinge suprafețele reci, cum sunt ferestrele, se transformă în condens.

Soluția este simplă, spun specialiștii: aerisirea regulată a locuinței. Se recomandă deschiderea geamurilor de două-trei ori pe zi, câte 5-10 minute, pentru a permite schimbul de aer. De asemenea, este importantă folosirea corectă a sistemelor de ventilație, mai ales în bucătării și băi, unde umiditatea este mai mare. Un dezumidificator poate fi, de asemenea, o soluție eficientă pentru spațiile închise.

Condensul între foile de sticlă – semnul unei probleme reale

Cel mai problematic tip de condens este cel apărut între cele două foi de sticlă ale geamului termopan. În acest caz, nu mai vorbim despre o simplă diferență de temperatură, ci despre o defecțiune tehnică. Condensul dintre foi indică faptul că sigilarea geamului s-a deteriorat, iar aerul umed din exterior a pătruns în spațiul izolat dintre panouri.

Geamul nu mai este etanș, ceea ce înseamnă că și performanța termică a ferestrei scade considerabil, avertizează specialiștii. În această situație, singura soluție este înlocuirea geamului afectat, deoarece problema nu poate fi remediată prin reparații simple.

Condensul pe geamurile termopan nu este întotdeauna un semn de îngrijorare – uneori, dimpotrivă, el dovedește că ferestrele sunt de calitate. Totuși, pentru a preveni apariția aburului acolo unde nu ar trebui, este important să menținem un nivel optim de umiditate în locuință și să aerisim zilnic. Iar dacă observăm condens între foile de sticlă, este momentul să chemăm un specialist – semn că geamul și-a pierdut etanșeitatea și trebuie înlocuit.

