De ce au monedele marginile zimțate. Explicația pe care puțini o știu

Ai zice că, după atâția ani de folosire a banilor, știm totul despre ei. Și totuși, o simplă monedă poate ascunde o istorie surprinzătoare. Recent, un pasionat de numismatică povestea că, în timp ce scotocea printr-un sertar, a descoperit o monedă de 50 de cenți și, privind-o mai atent, și-a pus o întrebare aparent banală: de ce are marginea zimțată? Oare toate monedele sunt la fel? Și, mai ales, de ce?

Iată de ce au monedele marginile zimțate

Specialiștii spun că explicația nu are legătură doar cu estetica, ci cu o întreagă istorie a economiei. „Zimții au apărut dintr-un motiv istoric foarte important”, explică Louis Davern, expert și istoric în numismatică. „De atunci, au devenit parte din ‘țesătura’ monedelor moderne, cu mai multe roluri decât și-ar imagina cineva.”

Cele mai vechi monede, bătute în jurul anului 600 î.Hr. în regatul Lidiei (azi parte din Turcia), erau făcute din electrum – un amestec natural de aur și argint. Arătau mai degrabă ca niște „ciocolate” refuzate decât ca bani, iar marginile erau complet netede. Grecia și Roma antică au rafinat procesul, adăugând imagini complexe, dar margini zimțate nu existau.

Primele monede erau simple bucăți de metal

Abia în secolul al XVI-lea a apărut ideea de a adăuga zimți. Motivul? Escrocii descoperiseră că puteau răzui bucăți mici de metal prețios de pe marginea monedelor, păstrându-le totuși în circulație la valoarea nominală și topind „firimiturile” pentru profit. Practic, făceau bani… din bani.

Fenomenul, numit „coin clipping”, a devenit atât de răspândit încât autoritățile nu mai reușeau să-l controleze. Soluția a venit de la nimeni altul decât Sir Isaac Newton, celebrul „om cu mărul”, care în anii 1600 era Maestru al Monetăriei Regale din Anglia. El a introdus marginile zimțate, care făceau imediat vizibilă orice tentativă de răzuire. Măsura s-a dovedit atât de eficientă, încât a fost adoptată rapid și de Monetăria Statelor Unite, începând cu 1792.

De ce nu toate monedele sunt zimțate

În prezent, doar anumite monede – precum dime-urile, sferturile de dolar sau monedele de 50 de cenți – au zimți. Motivul e simplu: nu merită efortul pentru monede din metale ieftine, precum cuprul sau nichelul, care nu au valoare suficientă pentru a fi „ciupite”. Așa se explică de ce un penny sau un nickel nu au avut niciodată margini zimțate.

Chiar dacă monedele moderne nu mai sunt din argint sau aur, zimții au rămas ca măsură de siguranță și tradiție. „Astăzi, falsificatorii folosesc alte tehnologii, dar zimții fac monedele mai greu de copiat și oferă un plus de legitimitate”, subliniază Davern.

Alte roluri surprinzătoare

  • Siguranță: zimții ajută la identificarea rapidă a falsurilor, deși acum sunt folosite și holograme sau forme speciale (precum lira britanică în 12 colțuri).
  • Accesibilitate: persoanele cu deficiențe de vedere recunosc monedele prin atingerea zimților.
  • Tradiție și estetică: oamenii se așteaptă să vadă și să simtă marginea zimțată la o monedă „adevărată”.
  • Practicitate: automatele și mașinile de numărat monede folosesc zimții pentru identificare.
  • Jocuri și mici trucuri: în perioada Marii Crize din SUA, zimții ofereau un avantaj la jocurile de stradă cu monede aruncate spre ziduri. Iar, mai neoficial, marginea zimțată poate fi folosită ca pilă de unghii improvizată.
