Dan Negru, sumar dur despre momentele de cumpănă ale lumii din ultimii ani. Acuzaţiile care i s-au adus: ”M-au reclamat, sunt praf!”

Dan Negru și-a obișnuit fanii cu postările în care spune lucrurilor pe nume. Prezentatorul TV nu s-a dat în lături nici de data aceasta, având în vedere contextul internațional tensionat. El a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care a vorbit despre discriminare și exagerările în acest sens.

Prezentatorul TV Dan Negru a vorbit recent despre momentele tensionate de pe scena internațională. Într-o postare amplă pe rețelele de socializare, acesta a povestit câteva momente în care s-a confruntat cu exagerări și tensiuni și i-a lăsat pe cei care-l urmăresc să tragă concluziile.

Citește și: Dan Negru, concluzie dură despre zăpada din Bucureşti. Ce l-a deranjat pe prezentator, în ultimele ore: ” Frica a ajuns firescul vieții!”

Citește și: Dan Negru, avertisment îngrijorător pentru România. „Bolojan şi Georgescu vor fi președinți de bloc”. Fenomenul care ia amploare în ţara noastră

Citește și: Colţul de Rai descoperit de Dan Negru în România. Este cunoscut de prea puţini români, însă e un loc istoric: „Îţi găseşti inima”

Mai știți țâcnelile de atunci? Exagerările alea aduc exagerările astea. Să ne căutăm echilibrul! Încă de acu’ 3000 de ani, Ecleziastul îl explica: ‘Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei! Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui! Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei’”, a mai transmis prezentatorul TV.