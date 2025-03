Cum și când să mănânci înainte, după sau în timpul exercițiilor fizice?

Pentru a-ți alimenta corect corpul în vederea unui antrenament eficient, este important să înțelegi că mâncarea reprezintă sursa de energie necesară efortului fizic. Cu toate acestea, consumul unei mese copioase imediat înaintea antrenamentului poate fi problematic. Abby Langer, nutriționistă și autoarea cărții „Good Food, Bad Diet”, explică faptul că digestia este încetinită atunci când sângele este redirecționat din stomac către mușchi. Astfel, o masă bogată în grăsimi, proteine sau fibre cu puțin timp înaintea efortului poate provoca disconfort sau crampe, scrie AP.

Recomandarea este să alegi o gustare ușor digerabilă, bogată în carbohidrați, și să aștepți între două și trei ore înainte de un exercițiu intens. Spre exemplu, o banană cu unt de arahide sau un iaurt cu fructe pot fi alegeri potrivite. Dacă preferi să te antrenezi dimineața sau înainte de cină, aceste gustări oferă energia necesară, fără să îți afecteze performanța.

Ce mănânci după exerciții?

După antrenament, corpul tău are nevoie de proteine pentru a ajuta la refacerea și menținerea masei musculare. Krista Austin, fiziolog și autoarea cărții „Performance Nutrition: Applying the Science of Nutrient Timing”, recomandă o gustare bogată în proteine dacă mai durează până la masa principală. Acest lucru nu este doar o chestiune de refacere musculară, ci și o metodă de a preveni foamea intensă, care poate duce la alegeri alimentare mai puțin sănătoase.

În ciuda popularității „ferestrei anabolice” – perioada de aproximativ o oră după exercițiu în care organismul ar fi mai receptiv la nutrienți – cercetările arată că aceasta este mai flexibilă decât se crede. Este mai important să ai un aport constant de proteine pe parcursul zilei, de aproximativ 25-30 de grame la fiecare masă, decât să te grăbești să bei un shake proteic imediat după ce ai pus jos greutățile.

Este nevoie să mănânci în timpul antrenamentului?

Pentru majoritatea oamenilor, răspunsul este „nu”. Dacă mănânci suficient pe parcursul zilei, corpul tău are rezervele necesare pentru sesiuni de antrenament de până la o oră. Însă, dacă te pregătești pentru un maraton sau te implici în exerciții de lungă durată, o gustare bogată în carbohidrați poate menține nivelul de energie.

Concluzie: Simplitatea nutriției contează

În loc să te concentrezi prea mult pe momentul exact al meselor, pune accent pe calitatea și echilibrul alimentației tale. Așa cum subliniază Krista Austin, „poate că ar trebui să nu te mai gândești atât la momentul potrivit pentru nutrienți și să te asiguri că mănânci consistent pe tot parcursul zilei”. Alege alimente nutritive, ascultă-ți corpul și menține o rutină simplă și sănătoasă.