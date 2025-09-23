Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online

Într-o eră digitală în care datele personale circulă cu o viteză uimitoare, protejarea confidențialității online a devenit o prioritate. Tabletele iPad, datorită popularității lor, sunt utilizate atât pentru muncă și studiu, cât și pentru divertisment și tranzacții bancare. De aceea, configurarea unui VPN (Virtual Private Network) pe iPad nu este doar un moft tehnologic, ci o necesitate reală. Un VPN îți criptează conexiunea, ascunde adresa IP și te ajută să navighezi în siguranță, ferindu-te de riscuri precum spionajul digital sau atacurile cibernetice.

În cele ce urmează, vei găsi un ghid simplu și structurat despre cum să setezi un VPN pe iPad și cum să profiți la maximum de beneficiile acestuia.

Cum configurezi manual un VPN pe iPad

Apple oferă opțiunea de configurare manuală a unui VPN direct din setările dispozitivului. Această variantă este utilă dacă ai deja un abonament la un furnizor VPN și ți-au fost oferite datele de conectare.

Intră în Setări > General > VPN și gestionare dispozitiv > VPN. Atinge Adaugă configurație VPN. Alege tipul de conexiune: IKEv2, IPSec sau L2TP, în funcție de ce suportă furnizorul tău. Introdu informațiile primite: adresa serverului, ID-ul utilizatorului și parola. Salvează setările și activează conexiunea bifând VPN-ul creat.

Odată configurat, poți activa sau dezactiva VPN-ul direct din meniul principal de setări, unde apare un comutator dedicat. Această metodă îți oferă control total, dar necesită puțină atenție la introducerea datelor pentru ca totul să funcționeze corect.

Cum folosești aplicații VPN din App Store

Cea mai simplă metodă pentru majoritatea utilizatorilor este descărcarea unei aplicații VPN din App Store. Furnizori populari precum NordVPN, ExpressVPN sau ProtonVPN oferă aplicații dedicate, optimizate pentru iPadOS.

Descarcă aplicația preferată din App Store. Creează-ți un cont sau conectează-te cu datele deja existente. Acordă permisiunile cerute – iPad-ul îți va cere să accepți instalarea unui profil VPN. După activare, selectează serverul dorit și pornește conexiunea cu un singur tap.

Avantajul aplicațiilor este că oferă funcții suplimentare: conectare rapidă la cel mai apropiat server, selecție automată pentru streaming sau gaming, dar și un panou de control intuitiv. În plus, actualizările constante le mențin sigure și compatibile cu ultimele versiuni de iPadOS.

Pentru o experiență mai bună, este recomandat să alegi un serviciu plătit, deoarece versiunile gratuite pot impune limite de trafic sau pot colecta datele utilizatorilor.

Configurarea unui VPN pe iPad este doar primul pas. Pentru a te asigura că navighezi în siguranță și că beneficiezi la maximum de protecție, ține cont de câteva recomandări practice:

Activează VPN-ul permanent atunci când folosești rețele Wi-Fi publice, cum ar fi cele din cafenele, hoteluri sau aeroporturi. Aceste rețele sunt vulnerabile și pot fi exploatate de hackeri.

atunci când folosești rețele Wi-Fi publice, cum ar fi cele din cafenele, hoteluri sau aeroporturi. Aceste rețele sunt vulnerabile și pot fi exploatate de hackeri. Alege servere apropiate geografic pentru a avea viteză mai bună. Dacă vrei să accesezi conținut dintr-o altă țară, selectează serverul respectiv, dar reține că viteza poate scădea ușor.

pentru a avea viteză mai bună. Dacă vrei să accesezi conținut dintr-o altă țară, selectează serverul respectiv, dar reține că viteza poate scădea ușor. Verifică politica furnizorului VPN : un serviciu de calitate are o politică strictă „no logs”, ceea ce înseamnă că nu îți stochează istoricul de navigare.

: un serviciu de calitate are o politică strictă „no logs”, ceea ce înseamnă că nu îți stochează istoricul de navigare. Folosește VPN-ul și pentru streaming : multe aplicații VPN premium deblochează conținut restricționat geografic pe platforme precum Netflix sau Disney+, oferindu-ți acces la biblioteci internaționale.

: multe aplicații VPN premium deblochează conținut restricționat geografic pe platforme precum Netflix sau Disney+, oferindu-ți acces la biblioteci internaționale. Monitorizează consumul de baterie: conexiunea VPN poate consuma mai multă energie, așa că este util să ai încărcătorul la îndemână dacă folosești iPad-ul intens.

Setarea unui VPN pe iPad nu este complicată, iar beneficiile pe care le aduce sunt considerabile. Indiferent dacă alegi configurarea manuală sau instalarea unei aplicații dedicate, vei câștiga un nivel suplimentar de siguranță și libertate online. Într-o lume unde datele personale sunt constant expuse, protejarea confidențialității nu ar trebui lăsată la voia întâmplării.

Cu un VPN activ, iPad-ul tău devine nu doar un dispozitiv de lucru și divertisment, ci și un instrument sigur, pregătit să te protejeze oriunde te-ai conecta.