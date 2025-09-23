Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 11:03
de Ozana Mazilu

Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online

TEHNOLOGIE
Cum setezi VPN pe iPad și protejezi confidențialitatea online
Sfaturi pentru o utilizare sigură și eficientă a VPN-ului

Într-o eră digitală în care datele personale circulă cu o viteză uimitoare, protejarea confidențialității online a devenit o prioritate. Tabletele iPad, datorită popularității lor, sunt utilizate atât pentru muncă și studiu, cât și pentru divertisment și tranzacții bancare. De aceea, configurarea unui VPN (Virtual Private Network) pe iPad nu este doar un moft tehnologic, ci o necesitate reală. Un VPN îți criptează conexiunea, ascunde adresa IP și te ajută să navighezi în siguranță, ferindu-te de riscuri precum spionajul digital sau atacurile cibernetice.

În cele ce urmează, vei găsi un ghid simplu și structurat despre cum să setezi un VPN pe iPad și cum să profiți la maximum de beneficiile acestuia.

Cum configurezi manual un VPN pe iPad

Apple oferă opțiunea de configurare manuală a unui VPN direct din setările dispozitivului. Această variantă este utilă dacă ai deja un abonament la un furnizor VPN și ți-au fost oferite datele de conectare.

Vezi și:
Cum rezolvi problemele de încălzire și lag la iPad după un update de software
Cum reinstalezi iPadOS cu un computer și cum faci resetare în siguranță
  1. Intră în Setări > General > VPN și gestionare dispozitiv > VPN.
  2. Atinge Adaugă configurație VPN.
  3. Alege tipul de conexiune: IKEv2, IPSec sau L2TP, în funcție de ce suportă furnizorul tău.
  4. Introdu informațiile primite: adresa serverului, ID-ul utilizatorului și parola.
  5. Salvează setările și activează conexiunea bifând VPN-ul creat.

Odată configurat, poți activa sau dezactiva VPN-ul direct din meniul principal de setări, unde apare un comutator dedicat. Această metodă îți oferă control total, dar necesită puțină atenție la introducerea datelor pentru ca totul să funcționeze corect.

Cum folosești aplicații VPN din App Store

Cea mai simplă metodă pentru majoritatea utilizatorilor este descărcarea unei aplicații VPN din App Store. Furnizori populari precum NordVPN, ExpressVPN sau ProtonVPN oferă aplicații dedicate, optimizate pentru iPadOS.

  1. Descarcă aplicația preferată din App Store.
  2. Creează-ți un cont sau conectează-te cu datele deja existente.
  3. Acordă permisiunile cerute – iPad-ul îți va cere să accepți instalarea unui profil VPN.
  4. După activare, selectează serverul dorit și pornește conexiunea cu un singur tap.

Avantajul aplicațiilor este că oferă funcții suplimentare: conectare rapidă la cel mai apropiat server, selecție automată pentru streaming sau gaming, dar și un panou de control intuitiv. În plus, actualizările constante le mențin sigure și compatibile cu ultimele versiuni de iPadOS.

Pentru o experiență mai bună, este recomandat să alegi un serviciu plătit, deoarece versiunile gratuite pot impune limite de trafic sau pot colecta datele utilizatorilor.

Configurarea unui VPN pe iPad este doar primul pas. Pentru a te asigura că navighezi în siguranță și că beneficiezi la maximum de protecție, ține cont de câteva recomandări practice:

  • Activează VPN-ul permanent atunci când folosești rețele Wi-Fi publice, cum ar fi cele din cafenele, hoteluri sau aeroporturi. Aceste rețele sunt vulnerabile și pot fi exploatate de hackeri.
  • Alege servere apropiate geografic pentru a avea viteză mai bună. Dacă vrei să accesezi conținut dintr-o altă țară, selectează serverul respectiv, dar reține că viteza poate scădea ușor.
  • Verifică politica furnizorului VPN: un serviciu de calitate are o politică strictă „no logs”, ceea ce înseamnă că nu îți stochează istoricul de navigare.
  • Folosește VPN-ul și pentru streaming: multe aplicații VPN premium deblochează conținut restricționat geografic pe platforme precum Netflix sau Disney+, oferindu-ți acces la biblioteci internaționale.
  • Monitorizează consumul de baterie: conexiunea VPN poate consuma mai multă energie, așa că este util să ai încărcătorul la îndemână dacă folosești iPad-ul intens.

Setarea unui VPN pe iPad nu este complicată, iar beneficiile pe care le aduce sunt considerabile. Indiferent dacă alegi configurarea manuală sau instalarea unei aplicații dedicate, vei câștiga un nivel suplimentar de siguranță și libertate online. Într-o lume unde datele personale sunt constant expuse, protejarea confidențialității nu ar trebui lăsată la voia întâmplării.

Cu un VPN activ, iPad-ul tău devine nu doar un dispozitiv de lucru și divertisment, ci și un instrument sigur, pregătit să te protejeze oriunde te-ai conecta.

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor
Unde pot vota moldovenii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Lista secţiilor
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt
Tom Holland a suferit un accident pe platourile de filmare pentru „Spider-Man: Brand New Day”. Ce s-a întâmplat cu actorul, de fapt
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Cât de repede se zgârie, de fapt, iPhone 17 Pro. Testele care demonstrează ceea ce nu și-ar dori Apple să afli
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
Animația Predator: Killer of Killers aduce cea mai sângeroasă confruntare din istoria francizei pe Disney+
De ce ANAF merită desființat, înlocuit sau privatizat. Avertismentul de la Guvern care confirmă ce știai despre Fiscul anului 2025
De ce ANAF merită desființat, înlocuit sau privatizat. Avertismentul de la Guvern care confirmă ce știai despre Fiscul anului 2025
Cât costă peleţii, în toamna lui 2025? Cele mai mici preţuri
Cât costă peleţii, în toamna lui 2025? Cele mai mici preţuri
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea, întinerită de intervențiile estetice. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori în mediul online
Playtech Știri
Melania Trump, acuzată că s-ar fi comportat ciudat cu Regina Camilla. Zvonurile au apărut după întâlnirea Primei Doamne cu Prinţesa de Wales
Playtech Știri
Alexia Eram, primele imagini cu noul iubit. Ce mesaj le-a transmis Andreea Esca
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...