Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire

Moștenirea poate include o varietate de bunuri — de la proprietăți imobiliare la bijuterii, opere de artă sau obiecte de colecție. Atunci când vine vorba de împărțirea precisă și corectă a obiectelor de valoare, precum bijuteriile, procedura presupune nu doar stabilirea moștenitorilor și evaluarea bunurilor, ci și luarea în calcul a unor reglementări legale specifice. Iată ce trebuie să știi pentru a gestiona corect astfel de situații.

Bijuteriile și obiectele de valoare în masa succesorală

Masa succesorală include toate bunurile, drepturile și obligațiile defunctului — iar în cazul bunurilor mobile, printre acestea se numără și bijuteriile sau obiectele de valoare, precum opere de artă, vehicule, conturi bancare, drepturi de autor sau alte active financiare.

Pentru împărțirea efectivă, este necesar un proces clar de inventariere, evaluare și distribuție conform voinței defunctului (testament) sau legislației aplicabile moștenirii legale.

Evaluarea bijuteriilor — un pas esențial

Bijuteriile reprezintă o categorie specială de bunuri de valoare. Legislația românească definește bijuterii ca obiecte din metale prețioase (aur, argint) și aliajele acestora, care pot include sau nu pietre prețioase — cum ar fi inele, brățări, lanțuri, ceasuri, portțigarete, tabachere etc.

Pentru o evaluare corectă, este recomandat să se apeleze la un expert — fie evaluator autorizat, fie notar. Acest lucru este esențial nu doar pentru partaj, ci și pentru eventuale situații fiscale. Deși sursele franceze menționează impozitarea bijuteriilor în funcție de vechime sau statut (antichități, obiecte de colecție), în România evaluarea este necesară pentru distribuție justă.

Împărțirea și partajul obiectelor de valoare

După acceptarea moștenirii, moștenitorii devin proprietari asupra bunurilor mobile și imobile în indiviziune, împărțirea lor realizându-se pe cote-părți. Acest lucru poate fi făcut amiabil sau, în lipsa unui acord, prin partaj judiciar. Instanța poate solicita un expert pentru evaluarea obiectelor valoroase și poate decide o împărțire echitabilă — fie în natură, fie prin compensări bănești.

În cazul bijuteriilor, se poate opta pentru transmiterea în natură a unor piese specifice sau împărțirea contravalorii acestora, în funcție de valoarea estimată. Evaluarea precisă ajută la evitarea disputelor între moștenitori și asigură o distribuție transparentă.

Provocări frecvente în partajul de bijuterii

Procedurile succesorale pot fi îngreunate de mai mulți factori:

durata indelungată a partajului (uneori chiar 20–30 de ani),

mulți moștenitori, unii plecați în străinătate,

lipsa documentelor pentru stabilirea masei succesorale,

neînțelegeri privind valoarea obiectelor, fără evaluări clare (Avocat Lucia Lucaci).

Aceste aspecte pot conduce la litigii prelungite. Din acest motiv, este recomandabil ca distribuirea bunurilor să se facă cât mai rapid și cu asistență juridică adecvată.

Împărțirea bijuteriilor și obiectelor de valoare într-o moștenire necesită:

Determinarea masei succesorale, inclusiv bijuterii; Evaluarea corectă a bijuteriilor prin experți; Stabilirea cotele-părți conform voinței defunctului sau legislației; Încheierea unui partaj amiabil sau, dacă acest lucru nu e posibil, recurgerea la instanță; Distribuirea echitabilă, fie în natură, fie prin echivalente bănești.

Respectarea acestor pași legali și apelarea la specialiști (avocat, notar, evaluator) sunt cheia unei împărțiri corecte, eficiente și fără conflicte inutile.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.