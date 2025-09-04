Cum rezolvi problema semnalului wireless în casă în câțiva pași simpli. TP‑Link RE225BE te ajută să ai viteză mare la internet oriunde

Chiar și cu un router puternic, pereții groși, planurile pe mai multe etaje sau distanța până la terasă și curte pot rupe semnalul în bucăți. Într-o locuință cu telefoane, laptopuri, becuri inteligente, camere și aspiratoare conectate, o „pată moartă” înseamnă video care sacadează, apeluri care se întrerup și jocuri cu latență. Soluția elegantă, fără renovări și fără cabluri trase prin casă, este un range extender care duce rețeaua acolo unde routerul nu mai ajunge.

Extinderea corectă a rețelei: TP-Link RE225BE

RE225BE este gândit exact pentru scenariul de mai sus: îl pui în priză în zona-problemă și îți „întinde” Wi-Fi-ul până în colțurile care lipseau. Este compatibil cu Wi-Fi 7, așa că nu doar repetă semnalul, ci păstrează nivelul de performanță cerut de dispozitive moderne. În practică, te vei putea muta în biroul de la mansardă, pe balcon sau în grădină și să rămâi online fără bătăi de cap.

Viteză mare și latență mică

Pe cifre, RE225BE duce până la 3,6 Gbps cumulat: aproximativ 2882 Mbps pe 5 GHz și 688 Mbps pe 2,4 GHz, suficient pentru streaming 4K fără pauze, apeluri video curate și sesiuni de gaming fluide la distanță de routerul principal. Tehnologia Multi-Link Operation folosește în paralel ambele benzi pentru a reduce latența și a stabiliza conexiunea când mediul radio devine aglomerat. Iar dacă ai un dispozitiv care preferă firul — un smart TV, un PC sau o consolă — portul său Gigabit Ethernet îți oferă ancoră stabilă de viteză.

Rețea unificată, fără comutări manuale

RE225BE se integrează în ecosistem cu EasyMesh și Smart Roaming, astfel încât telefonul sau laptopul tău se conectează automat la punctul de semnal cel mai puternic, fără să mai comuți tu între rețele sau să accepți scăderi bruște de viteză. Practic, toată casa devine o singură rețea, iar tu te miști prin camere sau pe etaje cu aceeași stabilitate.

Control simplu și instalare fără stres

Aplicația TP-Link Tether îți pune totul pe ecran: vezi starea rețelei, prioritizezi dispozitive importante, ajustezi setările esențiale și monitorizezi ce se întâmplă când nu ești acasă. Dispozitivul are un design compact, discret, astfel încât dispare vizual în decor, dar își face treaba acolo unde contează: elimină zonele fără semnal.

Cu ce router îl potrivești dacă vrei mai mult

Dacă vrei să faci pasul spre Wi-Fi 7 cap-coadă, TP-Link are opțiuni pentru orice buget: de la flagship-ul Archer BE900 și modelul tri-band Archer BE800 pentru case inteligente, până la soluțiile echilibrate Archer BE550 sau BE450 și variantele compacte Archer BE230 și BE220. Pentru acoperire extinsă în toată locuința, sistemele mesh Deco BE85, BE22, BE65 sau BE25 îți pot crea baza peste care RE225BE să „umple” ultimele goluri.

Identifici zona fără semnal, pui RE225BE în priză între router și acel punct, îl conectezi în rețea din Tether și gata — ai viteză mare și conexiune stabilă acolo unde înainte nu aveai nimic. Cu suport Wi-Fi 7, 3,6 Gbps cumulat, MLO pentru latență mai mică, EasyMesh cu roaming inteligent și un port Gigabit pentru dispozitivele pretențioase, RE225BE este un upgrade rapid care schimbă real experiența zilnică, fără să-ți schimbe toată infrastructura.