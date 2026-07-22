De ce au primit amenzi patru foști miniștri din Guvernul Bolojan. Motivul neobișnuit pentru care au fost sancționați, explicația pe înțelesul tuturor
Patru foști miniștri din Guvernul condus de Ilie Bolojan au primit amenzi care ajung la peste 100.000 de lei fiecare, însă nu pentru fapte de corupție sau pentru decizii politice, ci pentru că nu au respectat un termen prevăzut de lege privind numirea administratorilor unor companii de stat. Sancțiunile au fost aplicate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), iar cazul este unul rar întâlnit în administrația publică din România.
De ce au fost amendați miniștrii
La prima vedere, poate părea greu de înțeles cum un ministru poate primi o amendă personală pentru activitatea unei companii de stat. Explicația este însă prevăzută în legislație.
Ministerele care coordonează companii de stat au obligația de a organiza proceduri de selecție și de a numi membri cu mandate definitive în Consiliile de Administrație sau în Consiliile de Supraveghere. Aceste structuri iau cele mai importante decizii privind administrarea societăților și sunt esențiale pentru funcționarea lor.
În cazul în care procedurile sunt întârziate, legea stabilește termene clare și sancțiuni pentru conducătorii autorităților care nu le respectă.
Care a fost termenul legal
Potrivit reglementărilor în vigoare, toate procedurile de selecție începute sau aflate în desfășurare la sfârșitul anului 2025 trebuiau finalizate cel târziu până la 31 martie 2026.
Pentru întârzierile repetate, legea prevede amenzi cuprinse între 15% și 30% din remunerația anuală a conducătorului autorității publice tutelare, adică a ministrului responsabil de companiile respective. AMEPIP a constatat că mai multe ministere nu au respectat acest termen și a decis aplicarea sancțiunilor.
Cine a fost sancționat și cu ce sume
Cele mai mari amenzi, de 104.832 de lei, au fost aplicate fostului ministru al Economiei, Irinel Darău, și fostului ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban. În cazul Ministerului Economiei, sancțiunea a fost aplicată pentru întârzierea numirii administratorilor la mai multe societăți importante, printre care Telegondola Mamaia, Conversmin, Societatea Națională a Apelor Minerale, Romfilatelia și Radiocomunicații.
La Ministerul Transporturilor, întârzierile au vizat Telecomunicații CFR, Carpatica Feroviar România și Reparații Locomotive CFR-SCRL Brașov.
Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, în prezent ministru interimar, a primit o amendă de 78.624 de lei pentru depășirea termenului privind numirea administratorilor Companiei Naționale Imprimeria Națională.
O sancțiune identică, de 78.624 de lei, a fost aplicată și fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, pentru întârzieri privind Consiliile de Administrație ale Uzinei de Construcții Mașini Hidroenergetice și ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE).
Ce este AMEPIP și de ce poate aplica astfel de sancțiuni
AMEPIP este instituția care monitorizează modul în care sunt administrate întreprinderile publice din România și verifică dacă ministerele și celelalte autorități respectă regulile de guvernanță corporativă.
Printre atribuțiile sale se numără și verificarea respectării termenelor privind numirea administratorilor în companiile de stat, precum și aplicarea sancțiunilor atunci când legea este încălcată.
Scopul acestor reguli este ca societățile aflate în proprietatea statului să fie conduse de consilii de administrație stabile și selectate prin proceduri transparente, nu prin mandate provizorii prelungite la nesfârșit.
De ce contează aceste numiri pentru cetățeni
Deși poate părea un subiect strict administrativ, modul în care sunt conduse companiile de stat influențează direct viața de zi cu zi a românilor. Multe dintre aceste societăți administrează servicii și infrastructuri importante, de la transportul feroviar și producția de energie până la tipărirea documentelor oficiale sau administrarea resurselor naturale.
Consiliile de Administrație aprobă investiții, urmăresc performanța conducerii și stabilesc direcțiile strategice ale companiilor. Atunci când numirile întârzie, există riscul ca deciziile importante să fie amânate sau ca societățile să funcționeze mai mult timp cu conduceri provizorii.
Prin aplicarea acestor amenzi, autoritățile transmit că obligațiile privind administrarea companiilor de stat trebuie respectate indiferent de funcția ocupată, iar nerespectarea termenelor legale poate atrage răspunderea personală chiar și pentru miniștri.