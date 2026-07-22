De ce au primit amenzi patru foști miniștri din Guvernul Bolojan. Motivul neobișnuit pentru care au fost sancționați, explicația pe înțelesul tuturor

Ministerele care coordonează companii de stat au obligația de a organiza proceduri de selecție și de a numi membri cu mandate definitive în Consiliile de Administrație sau în Consiliile de Supraveghere. Aceste structuri iau cele mai importante decizii privind administrarea societăților și sunt esențiale pentru funcționarea lor.

În cazul în care procedurile sunt întârziate, legea stabilește termene clare și sancțiuni pentru conducătorii autorităților care nu le respectă.

Care a fost termenul legal

Potrivit reglementărilor în vigoare, toate procedurile de selecție începute sau aflate în desfășurare la sfârșitul anului 2025 trebuiau finalizate cel târziu până la 31 martie 2026.

Pentru întârzierile repetate, legea prevede amenzi cuprinse între 15% și 30% din remunerația anuală a conducătorului autorității publice tutelare, adică a ministrului responsabil de companiile respective. AMEPIP a constatat că mai multe ministere nu au respectat acest termen și a decis aplicarea sancțiunilor.

Cine a fost sancționat și cu ce sume

Cele mai mari amenzi, de 104.832 de lei, au fost aplicate fostului ministru al Economiei, Irinel Darău, și fostului ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban. În cazul Ministerului Economiei, sancțiunea a fost aplicată pentru întârzierea numirii administratorilor la mai multe societăți importante, printre care Telegondola Mamaia, Conversmin, Societatea Națională a Apelor Minerale, Romfilatelia și Radiocomunicații.

La Ministerul Transporturilor, întârzierile au vizat Telecomunicații CFR, Carpatica Feroviar România și Reparații Locomotive CFR-SCRL Brașov.

Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, în prezent ministru interimar, a primit o amendă de 78.624 de lei pentru depășirea termenului privind numirea administratorilor Companiei Naționale Imprimeria Națională.