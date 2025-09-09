Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Cum măsori sărăcia în Europa, cât este de gravă și pe ce loc se clasează românii. Câți oameni nu au acces la o masă completă

Actualitate
Cum măsori sărăcia în Europa, cât este de gravă și pe ce loc se clasează românii. Câți oameni nu au acces la o masă completă
Românii săraci, mai mulți decât crezi / foto: Playtech

Sărăcia rămâne o realitate dureroasă în Uniunea Europeană, chiar dacă cifrele oficiale arată o ușoară îmbunătățire față de anii trecuți. Potrivit Eurostat, în 2024, 8,5% dintre europeni nu și-au permis o masă adecvată – cu carne, pește sau un echivalent vegetarian – măcar o dată la două zile. Chiar dacă procentul este mai mic decât în 2023, când ajungea la 9,5%, diferențele dintre state și între categoriile sociale sunt uriașe.

Accesul la o alimentație decentă este unul dintre indicatorii prin care se măsoară sărăcia și riscul de excluziune socială, iar lipsa acestei posibilități arată cât de vulnerabile rămân unele comunități. Situația este cu atât mai gravă în Europa Centrală și de Est, unde procentul celor care nu își permit mese complete este mult peste media UE.

Cum arată situația la nivel european

Datele Eurostat arată că persoanele aflate în risc de sărăcie sunt de trei ori mai expuse la lipsuri alimentare decât restul populației. Dacă doar 6,4% dintre europenii cu venituri peste pragul de sărăcie declară că nu își permit o masă adecvată, procentul urcă la 19,4% în cazul celor vulnerabili.

Vezi și:
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
Românii și orele suplimentare, o raritate surprinzătoare. Ai crede că ar face orice pentru un ban în plus, dar vor viață personală

Cele mai mari probleme se regăsesc în Slovacia (39,8% dintre persoanele aflate în risc de sărăcie nu își permit mese complete), Bulgaria (37,7%) și Ungaria (37,3%). La polul opus se află Cipru (3,5%), Irlanda și Portugalia (ambele 5,1%), țări unde accesul la o alimentație corespunzătoare este mai bine asigurat, inclusiv pentru gospodăriile cu venituri mici.

Acest indicator face parte dintr-un tablou mai amplu care urmărește gradul de privare materială și socială severă, un criteriu esențial în evaluarea politicilor publice europene privind incluziunea socială.

România și realitatea unui risc ridicat de sărăcie

În România, datele Eurostat confirmă o situație alarmantă: peste 25% dintre persoane se află în risc de sărăcie. Aceasta nu înseamnă doar lipsa banilor pentru o masă completă, ci și vulnerabilitate la alte forme de excluziune socială – locuințe precare, acces redus la servicii medicale și educație, imposibilitatea de a face față unor cheltuieli neprevăzute.

Deși procentul românilor care nu își permit o masă cu carne sau pește o dată la două zile nu este printre cele mai mari din UE, nivelul general al riscului de sărăcie rămâne unul dintre cele mai ridicate. Practic, unul din patru români trăiește sub presiunea constantă a lipsurilor materiale, iar acest lucru afectează nu doar prezentul, ci și șansele de dezvoltare pe termen lung.

De ce este important indicatorul alimentar

Accesul la o masă completă nu este doar o chestiune de nutriție, ci un barometru al calității vieții și al incluziunii sociale. În Uniunea Europeană, capacitatea de a-ți permite carne, pește sau alternative echivalente o dată la două zile este folosită ca element-cheie în calcularea ratei de privare materială severă.

Acest indicator este, la rândul lui, parte din obiectivele stabilite de Pilonul european al drepturilor sociale, care urmărește reducerea sărăciei și a excluziunii. Pentru România, unde decalajele față de media europeană rămân mari, aceste date reprezintă un semnal de alarmă privind nevoia de politici publice mai eficiente în combaterea inegalităților.

Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ
Recomandări
INTERVIU EXCLUSIV cu actorii din serialul Wednesday, de pe Netflix, Hunter Doohan și Owen Painter – Despre România: „Chiar speram că am putea să ne întoarcem dintr-un motiv sa altul. Se pare că va trebui să merg pe cont propriu”
EXCLUSIV
INTERVIU EXCLUSIV cu actorii din serialul Wednesday, de pe Netflix, Hunter Doohan și Owen Painter – Despre România: „Chiar speram că am putea să ne întoarcem dintr-un motiv sa altul. Se pare că va trebui să merg pe cont propriu”
Cutremur de 5,2 grade în Grecia: seismul a zguduit insula Evia și a fost resimțit la Atena
Cutremur de 5,2 grade în Grecia: seismul a zguduit insula Evia și a fost resimțit la Atena
Serialul de pe Netflix pentru care Barack Obama a luat al treilea premiu Emmy
Serialul de pe Netflix pentru care Barack Obama a luat al treilea premiu Emmy
Ce faci dacă ai întârziat cu rata la bancă, nu-ți mai permiți ipoteca la apartament. Cum eviți să rămâi în stradă
Ce faci dacă ai întârziat cu rata la bancă, nu-ți mai permiți ipoteca la apartament. Cum eviți să rămâi în stradă
Cuplurile au șanse mai mari să împărtășească tulburări psihiatrice, conform unui studiu. De ce se întâmplă, de fapt, asta?
Cuplurile au șanse mai mari să împărtășească tulburări psihiatrice, conform unui studiu. De ce se întâmplă, de fapt, asta?
9 septembrie în istorie: de la moartea lui William Cuceritorul și independența Californiei la instaurarea comunismului în Bulgaria și moartea lui Mao Zedong
9 septembrie în istorie: de la moartea lui William Cuceritorul și independența Californiei la instaurarea comunismului în Bulgaria și moartea lui Mao Zedong
Se ţin sau nu marţi orele de curs? Sindicatele din educaţie fac anunţul aşteptat
Se ţin sau nu marţi orele de curs? Sindicatele din educaţie fac anunţul aşteptat
Gunoiul unora, comoara altora: pe litoralul din România, oamenii care fac „afacere” din PET-ul de 50 de bani. „Ar putea să mai mărească prețul”
Gunoiul unora, comoara altora: pe litoralul din România, oamenii care fac „afacere” din PET-ul de 50 de bani. „Ar putea să mai mărească prețul”
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Playtech Știri
Cum influențează eclipsa de Lună fiecare zodie până pe 14 septembrie 2025. Accentul cade pe muncă și stabilitate financiară
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...