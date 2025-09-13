Cum își primesc pensionarii români pensia, cât costă procesul. Plata pe card versus plata în numerar, la ușă

În România anului 2025, pensionarii își primesc banii fie prin intermediul poștașilor, direct la domiciliu, fie pe card, prin transfer bancar. Situația este împărțită aproape egal, însă diferențele de cost și eficiență dintre cele două metode sunt majore. Guvernul nu intenționează să oblige pe nimeni să renunțe la varianta tradițională, dar insistă pe avantajele cardului, atât pentru pensionari, cât și pentru bugetul statului.

Potrivit ministrului Florin Manole, procesul de trecere spre plata pe card este unul natural și în creștere. Tot mai mulți beneficiari aleg să își primească pensia electronic, dar există și situații unde acest lucru nu este posibil sau dorit.

De ce plata pe card este mai avantajoasă

Pentru stat, costurile de procesare a plăților sunt de aproape zece ori mai mici atunci când pensia ajunge pe card, comparativ cu distribuirea în numerar prin Poștă. În timp ce transferurile bancare implică doar comisioane reduse, plata în numerar necesită un mecanism logistic amplu: transport securizat de bani, personal dedicat și riscuri suplimentare.

Pe lângă costuri, cardul aduce și avantaje practice pentru pensionari. Banii intră mai rapid în cont, pot fi retrași oricând de la bancomat și se pot face plăți direct cu cardul, fără drumuri suplimentare. În plus, pentru cei care primesc pensia în perioade aglomerate, eliminarea dependenței de vizita poștașului înseamnă predictibilitate și confort.

Guvernul încurajează această tranziție ca parte a modernizării sistemului de plăți, fără a restrânge libertatea de alegere a beneficiarilor. „Cu cât mai mulți pe card, cu atât va fi mai facil și mai ușor pentru toată lumea”, a subliniat ministrul.

De ce unii pensionari preferă în continuare numerarul

Chiar dacă plata pe card aduce avantaje clare, mulți pensionari din mediul rural preferă să primească banii acasă. În unele sate nu există bancomate sau sucursale bancare, ceea ce face cardul inutil. În plus, pentru persoanele în vârstă care nu sunt familiarizate cu tehnologia, cardul bancar poate fi perceput ca o complicație.

Florin Manole a confirmat că dreptul de a primi pensia prin Poștă va fi menținut. „Sunt conștient că nu există un bancomat în orice mică localitate și că unii nu vor dori să folosească cardul. Aceștia își vor păstra dreptul de a primi banii prin poștaș”, a precizat ministrul.

Astfel, sistemul rămâne dual, dar direcția este clară: încurajarea treptată a plăților electronice. Pe termen lung, o astfel de tranziție ar putea aduce economii importante la buget și o gestionare mai eficientă