Cum afli câți bani vei primi la pensie după 20 de ani de muncă. Exemplu de calcul în funcție de salariu

Mulți români se întreabă ce pensie ar putea încasa după doar 20 de ani de cotizare la sistemul public. Calculul nu este complicat, dar este important de știut că suma finală depinde direct de salariile avute în perioada activă și de modul în care acestea se raportează la salariul mediu pe economie.

Pensie după o vechime în muncă de 20 de ani

Formula folosită este simplă: pensia se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de un angajat cu valoarea punctului de pensie. În prezent, valoarea acestuia este de 81 de lei. Punctele se obțin anual, în funcție de raportul dintre venitul lunar al fiecăruia și salariul mediu pe economie. Dacă salariul este egal cu media, punctajul lunar este 1, iar cel anual tot 1.

Pentru o persoană care a muncit 20 de ani și a avut un salariu constant la nivelul mediu, calculul pensiei este destul de clar: 20 de puncte acumulate în total, înmulțite cu 81 de lei, rezultă o pensie lunară estimată la 1.620 de lei.

Cum se calculeaza pensia

Cei care au câștigat mai puțin decât salariul mediu vor acumula un punctaj mai mic și, implicit, o pensie redusă. La polul opus, veniturile peste medie aduc un punctaj mai mare și o pensie mai consistentă. Un aspect important de menționat este că bonusul de „puncte de stabilitate”, introdus prin noua lege a pensiilor pentru cei care depășesc 25 de ani de cotizare, nu se aplică în acest caz.

Specialiștii atrag atenția că acesta este doar un exemplu simplificat. În realitate, punctajul variază în funcție de fiecare an lucrat, de eventualele perioade asimilate precum studiile sau concediile medicale și de modificările legislative.

De unde aflăm datele exacte

Tocmai de aceea, Casa de Pensii pune la dispoziția contribuabililor un extras de punctaj, care oferă cea mai clară imagine asupra pensiei viitoare.

În concluzie, după două decenii de muncă, o persoană care a câștigat lunar echivalentul salariului mediu pe economie se poate aștepta la o pensie de aproximativ 1.600 de lei. Pentru o estimare exactă, recomandarea rămâne aceeași: verificarea punctajului direct la Casa de Pensii.