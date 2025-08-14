Cum a ajuns Booking.com într-un proces cu 10.000 de hotelieri din Europa. Ce au pierdut clienții serviciului de rezervări

Booking.com, una dintre cele mai influente platforme de rezervări online din lume, se confruntă cu o acțiune colectivă fără precedent, inițiată de peste 10.000 de hotelieri din Europa. Hotelurile reclamă două decenii de practici comerciale abuzive, concentrate în jurul unei clauze contractuale denumite „cel mai bun preț”. Aceasta ar fi limitat libertatea unităților de cazare de a oferi tarife mai mici pe alte platforme sau chiar pe propriile site-uri, afectând astfel concurența și, indirect, opțiunile consumatorilor.

Procesul, susținut de Hotel Claims Alliance Foundation din Olanda și de peste 30 de asociații naționale din industria hotelieră, va fi judecat la Amsterdam, unde compania are sediul. Termenul de înscriere în acțiune expiră la 29 august 2025, iar valoarea despăgubirilor ar putea ajunge la sute de milioane de euro, potrivit estimărilor Hotrec, organizația europeană a hotelierilor.

Clauza „cel mai bun preț” și impactul asupra pieței

Introduse în 2004, aceste clauze obligau hotelurile să nu vândă camere la un tarif mai mic decât pe Booking.com. Pe termen lung, hotelierii susțin că aceste prevederi au dus la creșterea comisioanelor, reducerea concurenței reale și pierderea controlului asupra propriei politici de prețuri. În 2022, Booking controla aproximativ 71% din piața rezervărilor online din Europa, ceea ce a amplificat efectele acestei practici asupra întregului sector.

Un moment decisiv a venit în septembrie 2024, când Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că astfel de clauze intră sub incidența legislației privind concurența. În noiembrie același an, Comisia Europeană a decis că Booking nu mai poate penaliza hotelurile care afișează tarife mai mici în alte medii de vânzare. Totuși, platforma contestă interpretarea acestor decizii și neagă caracterul anticoncurențial al clauzelor.

Ce înseamnă pentru clienți și pentru industria hotelieră

Din perspectiva consumatorilor, eliminarea acestor restricții ar putea aduce mai multe oferte competitive și posibilitatea de a găsi prețuri mai bune direct pe site-ul hotelului sau pe alte platforme. În trecut, turiștii erau constrânși să accepte tarife impuse indirect de Booking, fără ca hotelurile să poată afișa alternative mai avantajoase.

Pentru hotelieri, succesul acestui proces ar însemna nu doar despăgubiri financiare, ci și recâștigarea libertății de a stabili propriile prețuri. Aceasta ar putea duce la o diversificare a canalelor de vânzare și la reducerea dependenței de marile platforme de rezervări online.

În Franța, autoritățile pentru concurență au obligat deja Booking să se conformeze legislației europene, acordând companiei șase luni pentru a elimina aceste practici. Rezultatul procesului din Amsterdam ar putea crea un precedent important pentru întregul sector turistic din Uniunea Europeană.