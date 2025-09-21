Cu ce să stropești prunii după ce culegi fructele. Soluția care previne bolile pomilor și îi face mult mai roditori

Ultima ora
FOTO: Arhivă

După ce fructele au fost culese și coșurile s-au umplut cu prune coapte, atenția gospodarului nu ar trebui să se oprească aici. Mulți cred că după recoltare pomii intră în repaus și nu mai au nevoie de îngrijire, însă adevărul este că tocmai acum începe o etapă esențială pentru sănătatea și productivitatea lor. Toamna este momentul cheie pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, iar stropirea prunilor imediat după cules are un rol crucial în prevenirea bolilor și pregătirea pentru sezonul rece.

De ce este importantă stropirea de toamnă

După recoltare, pomii rămân vulnerabili. Frunzele încă sunt verzi, ramurile poartă urme de efort, iar rănile provocate de recoltare sau de eventualele crengi rupte pot deveni uși deschise pentru agenții patogeni. Ciuperci precum monilioza sau pătarea roșie, dar și diferiți dăunători, pot ierna în scoarță, frunze sau sol, urmând să se reactiveze primăvara.

Dacă nu se intervine acum, pomul riscă să fie mai slăbit și să rodească mai puțin anul viitor. Stropirea de toamnă are așadar un dublu rol: protejează pomii împotriva bolilor și ajută la refacerea lor, stimulând rezistența și rodirea.

Cu ce se stropesc prunii după cules

Cea mai recomandată soluție pentru perioada de după recoltare este zeama bordeleză – un amestec pe bază de sulfat de cupru și var stins. Este un fungicid tradițional, folosit de zeci de ani, care distruge sporii de ciuperci și bacterii de pe scoarță, frunze și ramuri. O stropire completă cu zeamă bordeleză reduce semnificativ riscul apariției bolilor specifice prunilor, cum ar fi monilioza, ciuruirea frunzelor sau pătarea roșie.

Pe lângă zeama bordeleză, se mai pot folosi și tratamente pe bază de cupru simple (cum ar fi hidroxidul de cupru sau oxiclorura de cupru), acestea fiind la fel de eficiente în combaterea patogenilor.

Este important ca stropirea să se facă într-o zi senină, fără vânt și fără ploaie, pentru ca soluția să adere bine pe suprafața pomului. Totodată, frunzele trebuie să fie complet acoperite, la fel și scoarța.

Îngrijirea prunilor toamna – pași esențiali

Pe lângă stropirea cu soluții pe bază de cupru, îngrijirea prunilor toamna presupune și alte lucrări esențiale:

Curățarea pomilor – Se îndepărtează ramurile uscate, rupte sau bolnave. Tăieturile se acoperă cu mastic sau var pentru a preveni infectarea.

Strângerea frunzelor și a fructelor putrezite – Acestea pot adăposti larve și spori de boli, de aceea nu trebuie lăsate la baza pomilor. Ideal este să fie arse sau compostate corect.

Fertilizarea de toamnă – După recoltă, pomii au nevoie de substanțe nutritive pentru a-și reface rezervele. Se recomandă îngrășăminte cu fosfor și potasiu, care întăresc rădăcinile și sporesc rezistența la frig.

Văruirea trunchiurilor – Aplicarea unui strat de var pe trunchi și ramurile groase protejează împotriva dăunătorilor și a crăpăturilor cauzate de variațiile de temperatură.

Un prun sănătos și roditor nu se obține doar prin grijă acordată primăvara sau vara. Toamna, imediat după recoltare, este momentul în care pomul trebuie sprijinit să se refacă și să intre în iarnă protejat. Stropirea cu zeamă bordeleză sau alte soluții pe bază de cupru, curățarea resturilor vegetale și fertilizarea adecvată sunt pași care garantează nu doar sănătatea pomilor, ci și o recoltă bogată în anii ce urmează.

