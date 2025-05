Contre între Nicuşor Dan şi George Simion, la dezbaterea electorală. Moderatorii au cerut linişte în sală: „Apelăm din nou la bunăvoinţa voastră”

Nicuşor Dan şi George Simion s-au întâlnit joi seara la prima dezbatere electorală înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Dezbaterea a fost difuzată de Euronews, iar momentele tensionate nu au lipsit.

După ce miercuri au ținut câte un discurs la congresul BNS, Nicuşor Dan şi George Simion au participat la prima dezbatere electorală joi, 8 mai. Confruntarea dintre cei doi pretendenți la funcția de președinte a avut loc în Aula Magna a Universității Politehnica și nu a fost lipsită de momente tensionate.

Susținătorii celor doi au fost prezenți în sală, iar moderatorii i-au rugat de mai multe ori să facă liniște, în special pe cei de la AUR, care s-au ridicat, au țipat și chiar au huiduit în timp ce vorbea Nicușor Dan. „Apelăm din nou la bunăvoinţa voastră”, au spus moderatorii. Potrivit formatului, cei doi candidați au primit întrebări la care au avut un anumit timp alocat pentru a răspunde. De asemenea, și-au putut adresa unul altuia întrebări de follow-up.

Printre temele abordate s-au numărat: stabilitatea economică și nivelul de trai, planuri și măsuri pe care le-ar lua în calitate de președinte, românii din străinătate, politică externă, securitate națională. La un moment dat, când se vorbea despre instabilitatea monedei naționale din ultimele zile, George Simion s-a enervat și a spus:

„A spus publicului că eu am depreciat leul, că voi da profesorii afară. O mare minciună. Și a spus publicului din România că pregătesc alegeri anticipate. Nu mai am ce discuta cu acest contracandidat”.

Dezbaterea a început cu aceeași întrebare adresată ambilor candidați: de ce vor să ocupe funcția de președinte?

George Simion: „Președintele României trebuia să fie altcineva potrivit votului poporului român, nu s-a întâmplat acest lucru, chair dacă susținătorilor domnului Dan nu le place realitatea, eu sunt aici pentru democrație, pentru reîntoarcerea la ordinea constituțională, la statul de drept, la vocea poporului român, mergem înainte cu poporul român și pentru popor, iar celor cărora nu le place democrația, competiția corectă, vor să trișeze, vor să manipuleze, le transmitem un singur lucru, să își respecte propriile sloganuri electorale și propriile teme. Să îi respecte pe ceilalți, să fie onești, pentru că România trece acum prin crize suprapuse, prin această zânzanie, prin dezbinarea românilor, nu vom reuși să menținem unitatea poporului român și pentru mine acesta e cel mai de preț lucru, voi acționa pentru o Românie liberă, democratică, o Românie care să ofere bunăstare propriilor cetățeni, suntem o țară bogată și din păcate avem o populație sărăcită, e datoria noastră ca și conducători, să ridicăm țara de jos, să respectăm voința poporului român”.

Nicușor Dan: „România are un uriaș potențial, are oameni cinstiți, muncitori, oameni de bun simț, oameni care ne fac cinste în diaspora, în România, are firme care se bat de la egal la egal cu mari firme ale lumii, are persoane în mediul academic care se bat de la egal la egal cu cei mai buni din lume, a lipsit un sistem politic, un liant pentru ca toată această energie să se manifeste și despre asta e vorba în campania electorală ăsta e rolul președintelui să adune energiile astea, iar România să fie acolo unde merită. Invit să se uite la două lucruri, ce au făcut înainte în viața lor profesională, înainte să le ceară votul.”