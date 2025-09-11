Codul Rutier 2025 și alcoolemia la volan permisă în România – când rămâi fără permis de conducere trei luni

România păstrează și în 2025 politica de toleranță zero față de șoferii care urcă băuți sau drogați la volan. Chiar și o cantitate aparent nesemnificativă de alcool poate avea consecințe grave, de la amenzi consistente până la suspendarea permisului ori chiar închisoare.

Modificările aduse legislației rutiere anul trecut au înăsprit sancțiunile, punând un accent tot mai mare pe siguranța rutieră.

Care este alcoolemia permisă la volan în 2025

Conform Ordonanței de Urgență 195/2002, actualizată prin Codul Rutier 2025, orice valoare detectată de etilotest poate atrage o sancțiune.

Între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat: fapta este contravenție. Poliția Rutieră poate aplica amenzi de peste 4.000 de lei, iar permisul este suspendat pentru 90 de zile.

Peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat: fapta devine infracțiune, iar șoferul este dus pentru probe biologice. Dacă rezultatul arată peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, se deschide dosar penal, iar pedeapsa prevăzută de Codul Penal este între 1 și 5 ani de închisoare, cu interzicerea dreptului de a mai conduce.

Legea prevede și posibilitatea repetării testului cu etilotestul, dacă valoarea se situează între 0,1 și 0,10 mg/l. În acest caz, șoferul trebuie să aștepte 15 minute și să fie retestat. Dacă aparatul indică zero, scapă de amendă, însă dacă valoarea rămâne pozitivă, sancțiunea contravențională rămâne valabilă.

Ce pedepse riscă șoferii prinși băuți la volan

În situațiile cele mai grave, șoferii nu doar că pierd permisul, ci pot primi și pedepse privative de libertate. Conducerea unui vehicul cu alcoolemie peste 0,80 g/l în sânge este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Mai mult, instanța poate impune interzicerea dreptului de a conduce pentru o perioadă de la 1 la 10 ani. Aceasta este considerată o pedeapsă complementară, aplicată pentru a preveni repetarea faptei și pentru a proteja ceilalți participanți la trafic.

Șoferii sancționați contravențional pentru alcool nu pot beneficia de reducerea perioadei de suspendare a permisului. Singura posibilitate de a reveni la volan este după expirarea celor 90 de zile. În schimb, cei acuzați de infracțiuni nu își pot redobândi carnetul până la finalizarea cercetării penale sau după executarea pedepsei.

În concluzie, Codul Rutier 2025 menține o linie fermă în privința alcoolului la volan: chiar și o cantitate mică poate însemna pierderea permisului pentru trei luni, iar cazurile grave duc la dosar penal și închisoare.