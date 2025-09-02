Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 11:35
de Diana Dumitrache

Coajă de banană și oțet, combinația naturală cu beneficii surprinzătoare pentru casă și grădină. La ce se foloseşte amestecul?

UTILE
Coajă de banană și oțet, combinația naturală cu beneficii surprinzătoare pentru casă și grădină. La ce se foloseşte amestecul?
Coajă de banană și oțet, un îngrășământ natural complet (Sursa foto: Pixabay)

Tot mai mulți oameni aleg să folosească soluții naturale pentru îngrijirea locuinței și a plantelor, evitând produsele chimice din comerț. Unul dintre cele mai simple și eficiente trucuri este amestecul de coajă de banană și oțet, o combinație care poate fi utilizată atât ca îngrășământ pentru plante, cât și ca aliat în menținerea casei curate și fără mirosuri neplăcute.

Coajă de banană și oțet, un îngrășământ natural complet

Cojile de banană sunt bogate în potasiu, fosfor și calciu, minerale esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a plantelor. Aceste substanțe contribuie la creșterea rădăcinilor, la intensitatea culorii frunzelor și la înfloriri abundente. La rândul său, oțetul alb are capacitatea de a acidifia solul, favorizând o mai bună absorbție a nutrienților de către rădăcini. Combinate, cele două ingrediente formează un îngrășământ lichid complex, ideal pentru plantele din grădină sau pentru cele de apartament.

Pentru rezultate vizibile, specialiștii recomandă aplicarea soluției o dată la 15 zile. După doar câteva utilizări, plantele își recapătă vitalitatea, frunzele devin mai verzi, iar florile mai colorate și mai rezistente.

Cum se prepară amestecul:

  • Puneți o coajă de banană în blender.
  • Adăugați o jumătate de pahar de oțet alb.
  • Amestecați până obțineți o compoziție omogenă.
  • Păstrați lichidul rezultat într-un borcan și folosiți-l diluat cu apă, în funcție de necesități.

Alte utilizări ingenioase

Beneficiile acestei combinații nu se opresc la grădinărit. Amestecul poate fi folosit și pentru neutralizarea mirosurilor din bucătărie. Tot ce trebuie să faceți este să puneți o cantitate mică într-un recipient deschis și să-l lăsați lângă coșul de gunoi. Mirosurile neplăcute vor fi atenuate în mod natural.

De asemenea, datorită proprietăților sale, soluția poate fi folosită ca produs de curățare ecologic pentru anumite suprafețe, oferind o alternativă prietenoasă cu mediul la detergenții convenționali.

Simplu de preparat și cu multiple întrebuințări, amestecul de coajă de banană și oțet este un remediu natural care merită încercat. Fie că îl folosiți pentru a revitaliza plantele, fie pentru a menține aerul din casă curat, această combinație ieftină și eficientă demonstrează încă o dată că soluțiile naturale pot fi surprinzător de eficiente.

Un aspect important de luat în calcul atunci când folosim fertilizanți naturali este pH-ul solului. Aciditatea sau alcalinitatea substratului influențează capacitatea plantelor de a prelua nutrienții. Prin adăugarea controlată a oțetului, solul devine mai acid, ceea ce favorizează plantele care preferă acest tip de mediu, cum sunt hortensiile, azaleele sau trandafirii.

Canicula se extinde. Sunt anunţate temperaturi de 37 de grade, zonele afectate de căldura extremă
Recomandări
Google lansează un laborator virtual care poate anticipa uraganele cu două săptămâni înainte
Google lansează un laborator virtual care poate anticipa uraganele cu două săptămâni înainte
Genele sălbatice din ADN ar putea declanșa Alzheimer. Ce sunt acestea și cum influențează boala
Genele sălbatice din ADN ar putea declanșa Alzheimer. Ce sunt acestea și cum influențează boala
Warwick Davis revine la Hogwarts în noul serial Harry Potter. Ce știm până acum despre noua producție HBO Max
Warwick Davis revine la Hogwarts în noul serial Harry Potter. Ce știm până acum despre noua producție HBO Max
O nouă aplicație de povești interactive îi apropie pe copii de lectură și pe părinți, de joaca lor
O nouă aplicație de povești interactive îi apropie pe copii de lectură și pe părinți, de joaca lor
Cum depanezi dock-ul și cablurile pentru o imagine stabilă pe Switch 2
Cum depanezi dock-ul și cablurile pentru o imagine stabilă pe Switch 2
Un băieţel de 2 ani a murit înecat într-un iaz, deşi era în cadrul unei creşe private. Cum s-a întâmplat tragedia?
Un băieţel de 2 ani a murit înecat într-un iaz, deşi era în cadrul unei creşe private. Cum s-a întâmplat tragedia?
China își prezintă noile arme de înaltă tehnologie la parada militară. Așa vezi că sunt o forță în lume
China își prezintă noile arme de înaltă tehnologie la parada militară. Așa vezi că sunt o forță în lume
Mulţi români merg în Albania pentru plaje, însă peisajele montane şi satele din vârf de munte te cuceresc imediat. Imaginile publicate de turişti
Mulţi români merg în Albania pentru plaje, însă peisajele montane şi satele din vârf de munte te cuceresc imediat. Imaginile publicate de turişti
Revista presei
Adevarul
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
Playtech Știri
La 70 de ani, Serghei Mizil nu s-a temut nicio clipă să plece la Asia Express: „Nu m-a schimbat regimul, mă schimb acum?”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...