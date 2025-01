Cele mai ascultate cărți audio în 2024: Topul realizat de Audiotribe – „Dune”, de Frank Herbert, pe primul loc

Cărțile audio reprezintă o modalitate modernă și convenabilă de a te bucura de lectură, fie că ești în mișcare, la volan sau relaxându-te acasă. Acestea oferă acces la o gamă variată de titluri, de la romane clasice și bestsellere contemporane până la materiale educaționale și dezvoltare personală, toate narate de actori profesioniști sau chiar de autori. Într-o lume în care timpul este limitat, cărțile audio permit îmbinarea utilului cu plăcutul, transformând momentele obișnuite în oportunități de a învăța sau de a explora noi universuri literare. Indiferent de genul preferat, cărțile audio sunt o soluție ideală pentru cei care doresc să rămână conectați cu literatura, într-un format adaptat stilului de viață modern.

AudioTribe este o platformă românească de cărți audio, unde găsești să asculți, dar să și citești cărțile despre care vorbește toată lumea și după care se fac cele mai în vogă filme și seriale.

Pentru prima dată, în topul general al ascultărilor se află o carte science fiction. Este vorba despre romanul considerat bijuteria genului SF a tuturor timpurilor. 2024 a fost cel mai bun an pentru cărțile audio, marcat de o explozie a literaturii și în special a literaturii SF, după lansarea unor filme și seriale de anvergură globală.

În top se regăsește și Originalul, o carte scrisă doar pentru a fi ascultată. Lansarea cărții audio a reprezentat o premieră în România. Un studiu intern a arătat la finalul anului că 85% dintre ascultători simt că își folosesc timpul mai productiv de când au inclus în rutina lor ascultatul cărților. AudioTribe.ro oferă primele 7 zile gratuite pentru a asculta sau a citi oricâte cărți.

„2024 este evident un an record pentru cărțile audio, cu un profil din ce în ce mai variat de ascultători încurajați de posibilitatea de a asculta și a citi oricâte cărți în cadrul abonamentului, dar și de oferta din ce în ce mai mare de titluri. Încheiem un an în care am crescut businessul atât în cifra de afaceri, cât și în numărul de cărți ascultate care aproape s-a dublat. Dar surpriza a fost să vedem o schimbare la nivel de trenduri pe care nu puteam să o anticipăm. A fost aceeași concluzie cu cea a celui mai mare târg de carte din lume – Târgul de carte de la Frankfurt”, spune Radu Nicolau, directorul general al AudioTribe, prima platformă românească de cărți audio.