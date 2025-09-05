Cei mai buni editori PDF: De la opțiunile premium la cele accesibile și gratuite

Fișierele PDF sunt indispensabile în lumea digitală multiplatformă de azi. Ele permit vizualizarea și partajarea documentelor pe diverse dispozitive și sisteme de operare, dar uneori simpla vizualizare nu este suficientă.

Dacă vrei să editezi, să reorganizezi sau să colaborezi pe un PDF, ai nevoie de un editor care să știe să facă de toate.

Cele mai bune opțiuni PDF

Adobe Acrobat Pro rămâne standardul industriei și cel mai bun editor PDF per ansamblu. Oferă un set complet de funcții pentru creare, editare, revizuire și securizare a fișierelor.

Interfața recent redesenată facilitează navigarea, iar integrarea cu cloud permite acces la funcții avansate chiar și pentru utilizatori individuali.

În plus, Acrobat a fost primul editor care a introdus inteligența artificială pentru a crește productivitatea utilizatorilor.

Foxit PDF Editor 13 este o alternativă puternică, cu suport multi-platformă și integrare AI, inclusiv ChatGPT pentru asistență la editarea documentelor.

Interfața stil Microsoft Office face programul intuitiv, iar planurile pentru afaceri oferă funcții avansate precum semnături electronice și stocare cloud extinsă.

Pentru cei care caută o opțiune accesibilă, EaseUS PDF Editor oferă toate instrumentele de bază pentru editare, adnotare și colaborare, la un preț mult mai mic decât Acrobat sau Foxit. Este disponibil pentru Windows și oferă și o versiune gratuită cu watermark.

PDF Candy este cea mai bună opțiune gratuită, cu funcții avansate precum OCR și 44 de instrumente pentru editare, conversie și scanare. Versiunea gratuită limitează accesul la o sarcină pe oră, dar poate fi ideală pentru nevoi ocazionale.

Pentru utilizatorii Apple, PDF Expert se integrează perfect în ecosistemul macOS și iOS, oferind instrumente intuitive de editare, conversie și sincronizare între dispozitive.

În plus, include un asistent AI care ajută la gestionarea documentelor complexe. Pentru editare gratuită pe Mac, Apple Preview oferă un set complet de unelte de markup și securizare a PDF-urilor.

pdfFiller este un editor online robust, cu funcții de securitate și capacitate de gestionare a documentelor legale. Este potrivit pentru utilizatori care doresc acces rapid de pe browser fără instalare, dar abonamentele anuale oferă cel mai bun raport calitate-preț, informează PC World.

Cum să alegi un editor PDF

Alegerea editorului potrivit depinde de nevoile tale:

Creare și conversie: editorul trebuie să transforme diverse tipuri de fișiere în PDF păstrând formatul original și să permită conversia în alte formate editabile.

Editare conținut: modificarea textului, imaginilor și paginilor trebuie să fie la fel de simplă ca într-un document Word.

Revizuire și adnotare: unelte pentru comentarii, evidențieri și notițe grafice sunt esențiale pentru colaborare.

Securitate: protecția prin parole, permisiuni și redactarea conținutului sensibil este importantă.

Suport mobil: posibilitatea de a edita sau vizualiza documente în deplasare poate fi un avantaj major.

Indiferent de alegere, un editor PDF de calitate face diferența între gestionarea eficientă a documentelor și frustrarea pierderii timpului.