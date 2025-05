Ce vrea să negocieze Nicușor Dan cu SPP, dacă ajunge președintele României. Cererea îi vizează direct pe copiii candidatului

Candidatul independent la alegerile prezidențiale din 2024, Nicușor Dan, a surprins printr-o declarație personală, făcută marți seară la ProTV. În cazul în care va deveni președintele României, Nicușor Dan vrea să negocieze cu Serviciul de Protecție și Pază (SPP) un detaliu care îl implică direct în viața de zi cu zi a copiilor săi.

Pentru Nicușor Dan, păstrarea normalității și a rutinelor stabilite în viața de familie pare a fi o prioritate, chiar și din cea mai înaltă funcție a statului. În opinia lui, educația copiilor săi trebuie să rămână ancorată în realitate, fără privilegii sau tratamente speciale impuse de statutul său politic.

Actualul primar general al Capitalei a vorbit deschis și despre dificultățile pe care le-a avut în a echilibra viața de familie cu responsabilitățile funcției. El a mărturisit că în primul an și jumătate de mandat la Primărie a fost atât de implicat în redresarea instituției, încât și-a neglijat familia.

“Îmi va lipsi relaţia cu familia, am avut experienţa asta când am câştigat primăria şi un an şi jumătate am muncit din greu să o aduc pe linia de plutire şi mi-au reproşat soţia şi copiii că lipsesc. Cu România e cam acelaşi lucru, adică un an sau doi va fi foarte greu până când lucrurile merg în sfârşit în direcţia corectă“, a mai spus candidatul.