Ce videoclip a postat pe internet Rareș, prietenul lui Vlad Pascu, înainte de a muri. La 13 ani, era un „copil minune” şi apărea la Next Star

Rareș Ion, un tânăr cunoscut în anturajul lui Vlad Pascu, a fost găsit fără viață în apartamentul său din Sectorul 2 al Capitalei. Cu doar câteva ore înainte, el a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, în care transmitea un mesaj tulburător de pe acoperișul unui bloc din București. Traseul său, de la un copil genial la o viață marcată de droguri și suferință psihică, ridică întrebări dureroase.

Ultima apariție a lui Rareș în mediul online. Ce a postat înainte să moară

Cu puțin timp înainte de a fi găsit mort, Rareș Ion a postat un videoclip pe rețelele sociale în care apare pe acoperișul unui bloc aflat pe Calea Moșilor.

Cu voce calmă, dar cu un subton tulburător, tânărul de 20 de ani spunea: ”Am ajuns și eu on the top of the world. Calea Moșilor, cartier de șmecheri. De aici vă văd eu pe toți.”

Videoclipul pare să fi fost ultimul său mesaj public. Mulți dintre cei care l-au urmărit au interpretat gestul ca o formă de adio. Din păcate, câteva ore mai târziu, Rareș Ion a fost găsit fără suflare în locuința sa.

De la geniu precoce la anturajul lui Vlad Pascu

La doar 13 ani, Rareș impresiona o țară întreagă în cadrul emisiunii ”Next Star”, unde își demonstra pasiunea pentru știință și fascina prin inteligență și carismă. I se prevedea un viitor strălucit în cercetare, însă viața lui a luat o turnură tragică odată cu apropierea de Vlad Pascu și anturajul toxic care i-a oferit droguri, haos și nopți pierdute.

Cunoscut sub porecla de ”Castron”, Rareș devenise o figură familiară în cercurile de consumatori și dealeri. În ultima perioadă, starea lui se deteriorase vizibil, având mai multe episoade psihotice și tentative de suicid. În februarie, posta un clip în care își acuza părinții că voiau să-l interneze împotriva voinței sale.

O moarte care putea fi evitată?

Rareș fusese internat cu o zi înaintea morții, dar a părăsit spitalul pe semnătură. A doua zi, a fost găsit decedat. Poliția investighează cazul, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la INML pentru autopsie.

Unul dintre prietenii lui, cunoscut ca ”Maru”, ar fi fost live pe TikTok în timp ce Rareș se afla într-o stare critică, posibil din cauza unei supradoze, fără să intervină. Acest detaliu revoltător a stârnit numeroase reacții în mediul online.

În comentarii, prietenii îl plâng: ”Ai plecat prea devreme… Rest in peace, you really needed it.” Ultimul act al unui tânăr cândva promițător lasă în urmă doar regrete și întrebări.

