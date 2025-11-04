Ce trebuie să faci cu frunzele uscate din curte? Iei amendă de 20.000 de lei dacă le dai foc

Toamna aduce cu ea nu doar peisaje superbe și aer răcoros, ci și grămezi de frunze uscate care se adună în curți și pe trotuare. Mulți proprietari, din obișnuință sau comoditate, aleg să le dea foc pentru a curăța grădina. Însă ceea ce pare un gest banal și inofensiv este, de fapt, o încălcare gravă a legii, pedepsită cu amenzi uriașe.

Ce spune legea despre arderea frunzelor

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, arderea frunzelor, crengilor și a oricăror resturi vegetale este considerată eliminare necontrolată de deșeuri. Consecințele nu sunt deloc de neglijat: persoanele fizice pot primi amenzi între 10.000 și 20.000 de lei, iar persoanele juridice, adică firmele, pot fi sancționate cu sume și mai mari.

Autoritățile avertizează că arderea frunzelor este interzisă, indiferent dacă se face pe domeniul public sau în curți private. Chiar dacă unii cred că au dreptul de a face orice în propria curte, legea este clară: deșeurile vegetale trebuie gestionate corect, nu arse. În plus, fumul rezultat afectează nu doar mediul, ci și confortul vecinilor.

Fumul rezultat din frunzele arse conține particule toxice, oxizi de azot și dioxid de carbon, contribuind la poluarea aerului. În zonele rezidențiale, aceste arderi pot fi un adevărat coșmar pentru cei care suferă de astm sau alte afecțiuni respiratorii. Nu este de mirare că Garda de Mediu și Poliția Locală primesc tot mai multe sesizări în sezonul de toamnă, când oamenii curăță grădinile.

Ce trebuie să faci cu frunzele uscate

Dacă un vecin aprinde frunzele și fumul îți intră în curte sau în casă, poți face o plângere către autorități. Inspectorii de mediu pot interveni rapid, iar amenda se aplică pe loc. „Arderea frunzelor este strict interzisă, iar sancțiunile pot ajunge până la 20.000 de lei. Este o practică dăunătoare și complet inutilă, având în vedere că există soluții legale pentru gestionarea acestor deșeuri”, transmit reprezentanți ai Ministerului Mediului.

Soluția este simplă și prietenoasă cu mediul. Frunzele și resturile vegetale trebuie colectate separat și predate serviciului de salubritate, care le transportă către centrele de compostare. În multe localități, există zile speciale de colectare a deșeurilor verzi, iar operatorii oferă chiar saci biodegradabili pentru strângerea lor.

O altă variantă, tot mai populară, este compostarea în propria grădină. Frunzele uscate, amestecate cu iarbă tăiată și alte resturi organice, se transformă în timp într-un îngrășământ natural excelent pentru sol. Astfel, nu doar eviți amenda, dar contribui și la reducerea poluării și la îmbunătățirea calității pământului din curte.