Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 15:51
de Daoud Andra

Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari

Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Mulți proprietari consideră că, odată ce au cumpărat un apartament, pot face orice modificare în interiorul locuinței, fără a cere acordul nimănui. În realitate, legislația românească – atât Codul Civil, cât și Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari – impun reguli clare privind lucrările de modificare, modernizare sau reamenajare în blocurile de locuințe.

Când este nevoie de acordul vecinilor și al asociației

În cazul lucrărilor minore – cum ar fi zugrăvirea, schimbarea gresiei și faianței, înlocuirea parchetului, a ușilor sau a obiectelor sanitare – nu este nevoie de acordul vecinilor sau al asociației. Totuși, este recomandat să informați administrația dacă lucrările implică un volum ridicat de zgomot sau transport de materiale, pentru ca ceilalți locatari să fie puși în temă și să nu existe plângeri ulterioare.

Legea nu interzice aceste intervenții, dar Codul Civil, la articolul 630, prevede obligația fiecărui proprietar de a folosi spațiul locativ „fără a aduce atingere drepturilor celorlalți coproprietari”. Cu alte cuvinte, dacă lucrările produc disconfort excesiv sau pun în pericol alte apartamente (prin vibrații, praf, zgomot constant sau scurgeri de materiale), răspunderea revine proprietarului.

Situația se schimbă radical atunci când lucrările vizează modificarea elementelor de construcție sau a instalațiilor comune. Conform Legii 196/2018, articolul 42, proprietarul este obligat să obțină acordul scris al asociației de proprietari și, uneori, al vecinilor direcți (deasupra, dedesubt, lateral) în următoarele cazuri:

  • dacă se intervine asupra pereților portanți, grinzi, planșee sau alte elemente de structură;
  • dacă se modifică fațada (inclusiv montarea de aparate de aer condiționat pe peretele exterior, în unele blocuri istorice sau de patrimoniu);
  • dacă se mută sau modifică trasee de instalații comune – apă, gaze, canalizare, electricitate;
  • dacă se comasează camere sau se modifică destinația spațiului (de exemplu, transformarea apartamentului în birou, cabinet medical sau spațiu comercial).

În aceste situații, pe lângă acordul vecinilor, este obligatorie obținerea unei autorizații de construire de la primărie, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Ce se întâmplă dacă faci modificări fără aprobare

Executarea lucrărilor fără acordul asociației și fără autorizație poate atrage amenzi între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea modificărilor, dar și obligația de a readuce imobilul la starea inițială, pe cheltuiala proprietarului. În cazuri extreme – de exemplu, demolarea unui perete de rezistență – se poate ajunge chiar la răspundere penală, dacă fapta a pus în pericol siguranța altor locatari.

Deși legea nu impune un termen fix, practica asociațiilor de proprietari arată că este rezonabil să anunți în scris, cu cel puțin 3 zile înainte, intenția de a face lucrări care pot genera zgomot sau disconfort. Unele asociații au propriile regulamente interne, care stabilesc intervale orare în care pot fi executate astfel de lucrări.

Modificările într-un apartament nu sunt doar o chestiune de gust sau confort personal, ci și una care ține de respect față de spațiul comun. Codul Civil și Legea 196/2018 stabilesc clar: fiecare proprietar are dreptul de a-și folosi locuința cum dorește, dar fără a prejudicia siguranța și liniștea celorlalți. Înainte de a dărâma un perete sau de a modifica instalațiile, e esențial să te informezi, să anunți asociația și, dacă e cazul, să obții acordurile și autorizațiile necesare. O simplă notificare te poate scuti de amenzi și conflicte cu vecinii.

