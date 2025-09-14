Ce salariu are un medic specialist în primii ani, în România? Sunt incluse şi gărzile

Veniturile medicilor din România sunt adesea un subiect intens dezbătut, mai ales după majorările salariale aplicate în ultimii ani. O mărturie recentă venită din Bacău aduce o imagine concretă asupra situației financiare a unui medic specialist aflat la început de carieră și arată cum gărzile suplimentare pot transforma radical nivelul final al câștigurilor lunare.

Salariul de bază și veniturile reale ale unui medic specialist

O tânără doctoriță de la Spitalul Județean Bacău, cu doar un an și jumătate de experiență ca medic specialist, a vorbit deschis despre salariul său. Ea a explicat că diferența dintre venitul de bază și suma finală din cont depinde direct de numărul de gărzi suplimentare pe care le acceptă.

„Sunt medic specialist la Spitalul Județean Bacău. Specialist sunt de un an jumătate. Avem cumva salariul de bază și salariul total pe care îl obținem făcând gărzile suplimentare. Am avut 10.000 lei salariu și 13.000 acum, de când am devenit specialist. Gărzile… în funcție de câte gărzi faci, 13.000 salariul de bază net plus”, a explicat aceasta.

Astfel, un salariu net de aproximativ 13.000 de lei (echivalentul a circa 2.600 de euro) reprezintă venitul fix pentru un specialist într-un spital județean de mărimea celui din Bacău.

Cum cresc veniturile prin gărzi suplimentare

Cifrele arată că nivelul final al veniturilor poate fi mult mai ridicat dacă sunt efectuate gărzi suplimentare. În funcție de specialitate și de numărul de ore, între 6 și 8 gărzi pe lună pot adăuga încă 7.000 – 8.000 de lei la salariul de bază.

Aceasta înseamnă că pragul de 20.000 de lei lunar nu este o excepție, ci o posibilitate realistă pentru medicii dispuși să lucreze mai mult.

Economii și planuri de viitor

Deși este abia la început de drum, medicul din Bacău reușește să economisească din veniturile sale.

„Da, avem un cont de economii împreună cu soțul meu, o treime, să zicem. Fiind la început de drum, încercăm să ne organizăm, să avem o proprietate, eventual să avem fiecare automobilul nostru. Deci economisim cu un obiectiv în minte pentru a cumpăra ceva în viitor”, a povestit ea.

Diferențe între spitalele județene și marile centre universitare

Deși salariile din spitalele județene sunt consistente, în marile orașe veniturile pot fi și mai mari. În centre universitare precum București, Cluj sau Iași, un medic cu vechime și program încărcat de gărzi poate depăși lunar 25.000 – 30.000 de lei, echivalentul a 5.000 – 6.000 de euro.

Comparativ, salariul mediu net pe economie în România este în jur de 5.200 de lei, iar cel minim puțin peste 3.700 de lei. Astfel, un medic specialist câștigă de peste două ori mai mult decât media și de aproape patru ori salariul minim.

Posibilitatea de a lucra și în sistemul privat

Un alt avantaj al profesiei medicale în România este legislația, care permite medicilor să profeseze simultan în sistemul public și cel privat. Mulți aleg să își suplimenteze veniturile colaborând cu clinici private, fie prin consultații, fie prin intervenții medicale.

Această flexibilitate face ca sumele totale obținute lunar să depășească adesea salariul și gărzile din spitalele publice, aducând veniturile unor specialiști aproape de nivelurile practicate în statele vest-europene.