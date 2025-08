Ce religie are Ion Iliescu și cum a răspuns la întrebarea „Credeți în Dumnezeu?”. Răspunsul care l-a costat milioane de voturi

Ion Iliescu se luptă în acest moment pentru viața sa pe un pat de spital! Fostul președinte, ajuns la vârsta de 95 de ani, suferă de cancer de plămâni, iar medicii sunt rezervați în șansele sale de supraviețuire. Se pare că doar o minune îl mai poate salva. Dar crede în astfel de minuni? Vezi în rândurile de mai jos ce spunea Ion Iliescu despre credința sa.

Ce religie are Ion Iliescu

Campania prezidențială din anul 1996 a fost cu totul altfel, mai ales față de cea din 2024. Atunci chiar erau dezbateri între candidați, iar tonul și limbajul erau cu totul altfel. Dacă în prezent se duc campanii de dezinformare pe rețelele sociale, iar candidații se duelează în postări pe rețelele sociale, atunci prezidențiabilii erau nevoiți să se confrunte în direct, la TV.

În anul 1996, Ion Iliescu, președinte în funcție, l-a avut contra-candidat pe Emil Constantinescu, care a și câștigat alegerile prezidențiale, iar analiștii spun că votul s-a înclinat în favoarea profesorului de geologie în timpul unei dezbateri televizate.

”Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?

Atunci, Emil Constantinescu l-a întrebat pe Ion Iliescu dacă crede în Dumnezeu. Răspunsul venit de la acesta i-a nemulțumit pe români.

”- Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?

– Domnule Constantinescu, eu m-am născut în familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât credincios decât mulți alții care-și etalează în public această credință, din care nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică.

(…) Inclusiv oamenii Bisericii evoluează în contactul cu știința. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. „Crede și nu cerceta” este un concept care a fost părăsit de oamenii Bisericii, pentru că se împrumută din ceea ce aduce nou Bisericii, inclusiv din viața cultelor, în viața Bisericii. Fundamental este altceva, domnule Constantinescu. Ceea ce pătrunde în comportamentul și-n starea morala a fiecăruia în parte. Eu am mai mult decât alții care-și afișează credința în Dumnezeu”, a fost răspunsul lui Ion ilescu.

Ei bine, se pare că în urma acestui răspuns, Ion Iliescu a pierdut milioane de voturi! Analiștii vremii au recunoscut că în anul 1996 au fost singurele alegeri unde votul a fost unul spiritual.

”Singurul vot spiritual”

„Gândiți-vă la o serie de băbuțe care au spus ‘ăsta e omul lui Dumnezeu, maică!”. În fond, era o lovitură sub centură, asta. Ion Iliescu era condamnat să piardă. Era o întrebare tip ‘lose/lose’, deci pierzi oricum.

Votul din 1996 a fost poate singurul vot spiritual. De obicei, românii votează cu burta și cu buzunarul. Atunci au fost cel mai departe de burtă și de buzunar”, declara Cristian Tudor Popescu într-un documentar Adevărul.

”A fost o manevră”

Și Ion Iliescu a recunoscut după ani de zile că a căzut cumva în capcana lui Emil Constantinescu. „A fost o manevră a domnului Constantinescu, ca să exploateze această temă. Nu era de ținuta unei dezbateri electorale”, a comentat Iliescu.

În anul 1996, Emil Constantinescu a obținut victoria cu 54%, iar Ion Iliescu a strâns doar 46% dintre voturi. Astfel, după două mandate de președinte, „hegemonia Iliescu” a fost întreruptă, însă doar temporar. După mandatul lui Constantinescu, Iliescu a revenit la putere, cu un mandat de patru ani.