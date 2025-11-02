Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală

Situațiile în care un vecin sau proprietar îți obstrucționează accesul spre teren sau curte generează conflicte frecvente, dar legea oferă instrumente civile clare pentru protejarea dreptului de proprietate. Dacă te confrunți cu blocarea accesului, cunoașterea procedurii legale te poate scuti de complicații și soluționa disputa într-un cadru juridic ferm.

Ce prevede Codul Civil privind dreptul de trecere

Conform articolului 617 din Noul Cod Civil, proprietarul unui teren care este lipsit de acces la calea publică are dreptul legal de a solicita trecerea pe terenul vecinului pentru a-și putea exploata propria proprietate. Legea subliniază că acest drept este o limită impusă proprietății private, pentru a asigura dreptul fundamental de acces.

Legea mai prevede că trecerea trebuie efectuată „în condiții de natură să aducă o minimă stânjenire” dreptului de proprietate al celui pe al cărui teren se va face trecerea. Dacă există mai mulți vecini care pot oferi acest acces, trecerea trebuie realizată pe terenul celui pentru care prejudiciul va fi cel mai mic.

Dreptul de trecere este imprescriptibil — el nu dispare prin simpla trecere a timpului, dar încetează dacă proprietarul terenului dominant dobândește un alt acces la drumul public.

Cum se aplică în practică: blocarea accesului și răspunderea legală

Dacă un proprietar îți blochează în mod concret accesul — prin amplasarea de obstacole, parcări în dreptul porții, construcții care împiedică trecerea — acesta poate fi acționat pe cale civilă. Articolul 617 oferă temeiul legal pentru a cere instanței să dispună obligația de a permite trecerea.

În plus, în cazuri mai grave, obstrucționarea accesului ar putea intra și sub incidența răspunderii penale pentru tulburarea de posesie, dacă intrarea sau blocarea se face fără drept și fără consimțământ, conform art. 220 din Codul penal.

De asemenea, în situații precum coproprietăți sau imobile comune, Codul Civil la articolul 656 impune obligația de a permite accesul pentru lucrările necesare conservării bunului comun.

Pașii procedurali pentru a-ți exercita dreptul

Verificarea situației de fapt și legalitate — se constată dacă proprietatea este într-adevăr lipsită de acces și dacă blocajul are loc pe teren privat.

Notificare prealabilă — notificarea vecinului sau proprietarului care blochează accesul, solicitând eliminarea obstacolului sau acceptarea trecerii.

Acțiune civilă în instanță — solicitarea judecătorului să statueze constituirea dreptului legal de trecere și să stabilească traseul și condițiile trecerii.

Stabilirea traseului și modalităților — instanța decide traseul, ținând cont de criteriul minimei stânjeniri și de interesele ambelor părți.

Despăgubiri — proprietarul terenului aservit poate primi compensații pentru prejudiciile cauzate prin acordarea dreptului de trecere.

Dacă accesul are loc într-o zonă comună sau într-un co-proprietate, obligația de acces pentru lucrări este prevăzută legal, iar refuzul nejustificat poate fi contestat.

Cazuri practice și limite ale dreptului legal

Dacă terenul dominat dobândește ulterior un alt acces rezonabil la calea publică, dreptul legal de trecere încetează.

Nu se poate cere trecerea dacă lipsa accesului este rezultatul propriei neglijențe sau dacă soluția alternativă rezonabilă este fezabilă cu costuri moderate.

Modul în care se exercită trecerea (drum, porțiune de teren) trebuie convenit sau stabilit de instanță, pentru a proteja proprietarul terenului afectat.

Codul Civil asigură dreptul proprietarilor care nu au acces public la terenuri să ceară trecerea pe terenul vecin, dar sub condiții stricte: trecere în condiții care să producă minimă stânjenire, traseu ales pentru cel mai mic prejudiciu și despăgubiri dacă e cazul. Refuzul vecinului poate fi combătut în instanță, și în situații extreme prin acțiuni penale. Cunoașterea acestor prevederi este esențială pentru oricine se confruntă cu blocaje între proprietăți.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.