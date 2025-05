Ce i-a zis Gigi Becali lui Nicușor Dan la întâlnirea de la Palatul Cotroceni. „Eu am vorbit în numele lor”

Deputatul neafiliat Gigi Becali a fost prezent luni la consultările de la Palatul Cotroceni, unde a condus delegația parlamentarilor independenți.

După întâlnirea cu președintele României, Nicușor Dan, Becali a făcut mai multe declarații în fața presei, menționând că a oferit și un sfat noului șef al statului.

„I-am spus: sunteți un om bun, dar când veți da directive și nu se respectă, să fiți extrem de sever”, a declarat Gigi Becali, precizând că a vorbit în numele tuturor parlamentarilor independenți. „Eu am vorbit în numele lor, prin prisma vârstei, că sunt cel mai în vârstă dintre toți”, a mai spus acesta.

Întrebat ce variantă de premier consideră cea mai potrivită pentru România în acest moment, Gigi Becali a susținut ideea unui guvern condus de un tehnocrat, care să evite conflictele între partide.

Tot în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, Gigi Becali a afirmat că i-a sugerat președintelui României introducerea impozitului progresiv, înlocuind actuala cotă unică. Potrivit lui, în această perioadă economică dificilă, marile companii ar trebui să suporte cea mai mare parte a poverii fiscale.

„Eu am propus așa: dacă Becali, firmelor n-o să le convină, eu am zis hai să tragem noi grosul, să suportăm noi asta. Eu, Becali”, a spus parlamentarul, referindu-se la contribuția pe care oamenii de afaceri ar trebui să o aibă în echilibrarea bugetului de stat.