Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici

Românii care muncesc la negru în viile din Toscana sunt plătiți cu sume extrem de mici, de doar 50 de euro pe zi, fără a beneficia de un contract de muncă. Această practică ilegală a fost descoperită recent în urma unui control de amploare desfășurat de carabinieri și inspectorii de muncă în provincia Massa Carrara.

Muncitori sezonieri fără contracte legale

În localitatea Romagnano, echipele de control au descoperit nouă persoane angajate ilegal, dintre care opt români și un italian, lucrând intens în plină campanie de recoltare a strugurilor.

Aceștia primeau o remunerație modestă de doar 50 de euro pe zi, fără a beneficia de un contract de muncă sau de protecția legală corespunzătoare, relatează gazetaromaneasca.com. Mai mulți muncitori au încercat să fugă printre rândurile dese de viță de vie, însă au fost rapid identificați și opriți de echipa de control.

Situația evidențiază dificultățile muncii sezoniere în pantele abrupte ale regiunilor viticole și riscul constant la care sunt supuși lucrătorii neoficial angajați. Acest caz scoate în prim-plan problema exploatării forței de muncă în agricultura italiană și necesitatea unor controale riguroase pentru protejarea drepturilor angajaților.

Angajatorul a fost sancționat

Ca urmare a nerespectării legislației muncii, proprietarul exploatației agricole a fost sancționat cu o amendă considerabilă de 35.100 de euro. Această măsură face parte dintr-un plan amplu de verificări și controale, menit să protejeze drepturile lucrătorilor și să descurajeze practicile ilegale în sectorul agricol.

Autoritățile italiene au subliniat astfel importanța respectării regulilor și responsabilitatea angajatorilor în asigurarea unui mediu de muncă sigur și legal. Amenzile aplicate trimit un mesaj clar că exploatarea forței de muncă nu va fi tolerată și că respectarea legislației este esențială pentru menținerea unei concurențe corecte între producători.

Ce riscuri presupune munca la negru

Fenomenul muncii la negru este tot mai prezent în zonele agricole, unde intermediari sau angajatori lipsiți de scrupule recrutează lucrători străini pentru a-i plăti sub nivelul legal.

În regiunile viticole considerate ”eroice”, unde pantele abrupte fac imposibilă mecanizarea, nevoia de forță de muncă manuală este mare, iar riscul ca muncitorii să fie folosiți abuziv fără contracte crește semnificativ.

Autoritățile italiene au transmis un mesaj ferm că exploatarea lucrătorilor sezonieri nu va fi tolerată și că asemenea practici pun în pericol atât siguranța angajaților, cât și concurența loială dintre producători.

Este esențial ca muncitorii să fie conștienți de drepturile lor și să evite acceptarea unor oferte de muncă care nu respectă legislația în vigoare. Pentru a preveni astfel de situații, autoritățile recomandă verificarea existenței unui contract de muncă și a condițiilor legale de angajare înainte de a accepta orice ofertă de muncă în străinătate.

